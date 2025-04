Kyselytutkimus: Luonnonilmiöt huolettavat – puolet suomalaisista huolissaan kotinsa puolesta

Kodeistaan huolissaan olevia suomalaisia huolettavat luonnonilmiöistä eniten myrskyt (28 %) ja tuholaiset (22 %), sen jälkeen suurimpia huolia ovat rankkasateet (18 %) ja lumisateet tai lumikuormat (14 %), selviää Ifin helmikuussa 2025 toteuttamasta kyselytutkimuksesta, johon vastasi yli 1 000 täysi-ikäistä suomalaista.

Omakotitaloissa asuvilla huoli ymmärrettävästi korostuu, peräti 67 prosenttia on huolissaan luonnonilmiöistä ylipäänsä ja myrkyistä peräti 48 prosenttia vastaajista.

Viimeisen viiden vuoden aikana jostain luonnonilmiöstä kertoo kotinsa kärsineen viidennes vastaajista (19 %). Eniten harmia ovat aiheuttaneet tuholaiset, joista kertoo kärsineensä 6 prosenttia vastaajista. Lumisateista, rankkasateista sekä myrskyistä on kärsinyt kustakin 4 prosenttia vastaajista.

Myös jo kärsityt vahingot korostuvat omakotitaloissa. Vastaajista peräti 27 prosenttia kertoo kohdanneensa jotain näistä luonnonilmiöiden aiheuttamista ongelmista.

– Viime vuoden loppupuolella korvasimme paljon luonnonilmiöistä johtuvia vahinkoja, kun Jari- ja Lyly-myrskyt aiheuttivat laajoja tuhoja, kommentoi Ifin omaisuusvakuutuksista vastaava johtaja Mikael Vainio.

Puun kaatumista pelätään eniten

Vastaajat arvioivat, että todennäköisimpiä luonnonilmiöistä johtuvia riskejä omassa kodissa ovat kosteus- tai vuotovahingot, palovahingot sekä puun kaatuminen talon päälle.

Omakotitaloissa asuvat kokevat, että todennäköisin riski on puun kaatuminen talon päälle, näin arvioi peräti 20 prosenttia vastaajista.

– Kodin kunnossapitoon kannattaa panostaa monesta syystä, vaikka kotivakuutus onkin turvana. Jos lopulta esimerkiksi puu pääsee myrskyssä kaatumaan asuinrakennuksen päälle, voi siitä seurata pitkä remontti ja pahimmassa tapauksessa koti on asumakelvoton jonkun aikaa, muistuttaa Vainio.

Moni omakotitalossa asuva on jo ryhtynyt toimeen

Moni suomalainen on jo ryhtynyt toimeen minimoidakseen kotinsa sään ääri-ilmiöistä johtuvia mahdollisia vahinkoja.

Kyselyyn vastanneista omakotitaloasujista peräti 44 prosenttia kertoo kaataneensa puita rakennusten läheltä, istutuksia on poistanut 38 prosenttia ja salaojia tehnyt tai tarkastanut 33 prosenttia.

Myös rivi- ja paritaloissa asujat ovat ryhtyneet ahkerasti toimeen. Vastaajista 24 prosenttia kertoo, että on jo kaatanut puita rakennusten läheltä, istutuksia on poistanut 19 prosenttia ja salaojia tehnyt tai tarkastanut 19 prosenttia.

– On todella hienoa, että suomalaiset pitävät huolta kodeistaan. Vakuutus tuo tietysti laajasti turvaa kodille, mutta ihan kaikkea se ei kata – osa on kiinteistönomistajan omalla vastuulla. Tällaisia ovat esimerkiksi juuri sadeveden ohjaus ja salaojien kunto. Tarjoamme tähän tukea asiakkaillemme maksuttoman omakotitalon kunnossapitosuunnitelman* muodossa, kommentoi Vainio.

Suurin osa toivoo vakuutusyhtiöltä ohjeita varautumiseen

Jos luonnonilmiö aiheuttaa vahingon omalle kodille, toimintaohjeita tai neuvontaa omalta vakuutusyhtiöltään luottaa saavansa lähes puolet vastaajista (49 %). Rahallisen korvauksen uskoo saavansa 43 prosenttia.

– Kotivakuutuksesta korvataan monenlaisia luonnonilmiöistä sattuvia vahinkoja, kuten puun kaatuminen myrskyssä rakennuksen päälle. Laajaplus-vakuutuksestamme korvataan myös esimerkiksi vesikattovuotojen aiheuttamia vahinkoja, Vainio muistuttaa.

67 prosenttia vastaajista toivoisi myös vakuutusyhtiöltä ohjeita luonnonilmiöiltä varautumiseen, toimintaohjeita vahingon sattuessa ja tietoa lähestyvistä myrskyistä.

– Me Ifissä mietimme, miten voimme auttaa asiakkaitamme entistä paremmin valmistautumaan sään ääri-ilmiöihin. Teemme tutkimusta, kehitämme palveluitamme ja tarjoamme tukea, Vainio kertoo.

If järjestää torstaina 10. huhtikuuta klo 14 maksuttoman webinaarin ”How to prepare for extreme weather events in the Nordics”. Sään ääri-ilmiöiden riskien minimoimista käsittelevä webinaari on suunnattu päättäjille, yritysjohtajille ja asiasta kiinnostuneille kuluttajille. Myös median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan.

Lue lisää tapahtumasta ja ilmoittaudu

*Ifin laajoihin omakotitalon vakuutuksiin kuuluu maksuton kunnossapitosuunnitelma, jossa rakennusalan ammattilainen vierailee asiakkaan kotona ja auttaa ehkäisemään vahinkoja sekä ennakoimaan tulevia korjaustarpeita.

Kyselytutkimukseen suomalaisten näkemyksistä ilmastonmuutokseen varautumisesta vastasi 1 019 täysi-ikäistä suomalaista helmikuussa 2025. Kohderyhmä on edustava otos yli 18-vuotiaista suomalaisista. Kokonaistuloksissa virhemarginaali on keskimäärin noin 3 prosenttiyksikköä (95 prosentin luottamustasolla). Kyselytutkimuksen toteutti Ifin toimeksiannosta YouGov.