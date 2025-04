YTN suunnittelualalle on syntynyt uusi työehtosopimus

Sopimus astuu voimaan tiistaina 8.4.2025 ja se on voimassa 30.11.2027 asti, mutta viimeinen vuosi on irtisanottavissa molemmin puolin. Sopimuksen piirissä on noin 25 000 ylempää toimihenkilöä. Sopimus on yleissitova, eli kaikkien alan yritysten tulee noudattaa sitä.

Palkkaratkaisu pyritään ensisijaisesti sopimaan paikallisesti. Mikäli paikalliseen palkkaratkaisuun ei päästä, niin noudatetaan niin kutsuttua perälautaa. Perälaudassa sopimuskauden palkankorotukset ovat yhteensä 7,8 prosenttia, joista yleiskorotusten osuus on 5,0 prosenttia.

Perälauta jakautuu vuosille 2025, 2026 ja 2027 niin, niin että kaikille tulevat yleiskorotukset ovat 2,0 prosenttia, 1,5 prosenttia ja 1,5 prosenttia sekä työnantajan jakamat korotukset ovat 0,5 prosenttia, 1,4 prosenttia ja 0,9 prosenttia.

Palkkaratkaisu vastaa YTN teknologiateollisuuden sopimaa palkkaratkaisua.