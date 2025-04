Länsi-Uudestamaasta voi tulla puolustusteollisuuden ja vihreän siirtymän keskittymä

– Epävarmassa maailmantilanteessa kaikkien Euroopan maiden on panostettava omaan puolustusteollisuuteensa. Kun alueellamme toimii jo ennestään esimerkiksi Sisu ja Forcit, ei ole sattumaa, että puolustusteollisuuden toimijat hakeutuvat alueellemme. Tämä ala tulee kasvamaan, ja tottakai toivomme, että yhä useampi yritys löytää tiensä alueellemme – se tarkoittaisi uusia työpaikkoja, sanoo Wickström.

Wickström iloitsee positiivisista uutisista elinkeinoelämässä. Hän näkee myös vihreän siirtymän mahdollisuutena Länsi-Uudellemaalle. Vihreän siirtymän hankkeista pisimmälle edennyt on Blastr Green Steelin suunnitelma vähäpäästöisestä terästehtaasta, joka kaavaillaan rakennettavaksi Joddbölen teollisuusalueelle Inkooseen.

Wickström sanoo ymmärtävänsä kaikkia inkoolaisia, jotka ovat huolissaan hankkeesta. Hän toivoo kuitenkin, että kunta tekee myönteisen päätöksen asemakaavan käsittelyn yhteydessä. Hän korostaa, ettei kaavan hyväksyminen automaattisesti tarkoita sitä, että hanke toteutuu. Siksi hänen mukaansa kunnan on varauduttava erilaisiin skenaarioihin ja turvattava taloutensa sekä lähiluontonsa kaikissa tilanteissa.

Wickström toivoo myös, että valtio valmistautuu panostamaan alueen infrastruktuuriin, mikäli terästehdashanke etenee. Hänen mukaansa tämä nopeuttaisi parannuksia kantatie 51:llä ja valtatie 25:llä.

– Toivon, ettei meille synny kuvaa alueesta, joka sanoo ei mahdollisille teollisuusinvestoinneille. Länsi-Uusimaa ja koko Suomi tarvitsee kasvua. Jos haluamme säilyttää ja kehittää lähipalvelujamme, meidän on kehityttävä. Se vaatii työpaikkoja. Inkoossa on nyt tärkeää jatkaa avointa vuoropuhelua hankkeesta. Avoimuus on kaiken a ja o, sanoo Wickström.