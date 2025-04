Paikallaanololle altistava perimä lisää sydän- ja verisuonitautien riskiä

Maahanmuuttaneille eväitä työhön ja opiskeluun maksuttomasta suomen kielen koulutuksesta – tervetuloa hakuinfoon 9.4.2025! 7.4.2025 10:00:00 EEST | Tiedote

JYU.INTEGRA-koulutus on maksuton suomen kielen koulutus. Koulutus on tarkoitettu korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttaneille, joiden tavoitteena on jatkaa keskeytyneitä opintojaan tai täydentää jo opiskelemaansa tutkintoa korkeakoulussa.