Palopäällystöbarometri julkaistaan Palopäällystöpäivillä 9.4.2025

Palopäällystöbarometri on tärkeä kiikari kuvaamaan läpileikkaavasti pelastustoimessa työskentelevien ajatuksia pe-lastusalan nykytilanteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Palopäällystöbarometrin 2025 tuloksista

Palopäällystöbarometrin kysely toteutettiin marras-joulukuussa 2024, ja siihen vastasi 374 henkilöä ympäri Suomen. Vastaajat työskentelivät pelastustoimen erilaisissa ammatillisissa asemissa.

Barometrin vastauksissa nousi esiin isossa kuvassa neljä eri teemaa, joilla ajateltiin olevan vaikutusta pelastustoimeen:

Sota, varautuminen, hybridivaikuttaminen

Ilmastonmuutos, sään ääri-ilmiöt

Kaupungistuminen, polarisaatio yms. ilmiöt

Hyvinvointialuemuutos ja resurssit

Lisätiedot ja haastateltavat

Palopäällystöbarometrin tuloksista ja kyselyn muuttujista ovat mediatilaisuudessa 9.4. klo 11.30 vastaamassa:

Veli-Pekka Ihamäki

liittohallituksen puheenjohtaja, Suomen Palopäällystöliitto

p. 050 4065 498

Joel Kauppinen

erityisasiantuntija, Suomen Palopäällystöliitto

p. 050 4905 597

Muut aiheet esillä Palopäällystöpäivillä

Palopäällystöpäivät on pelastusalan suurin ja tärkein vuosittainen tapahtuma. Se kokoaa yhteen ajankohtaisten aiheiden äärelle satoja osallistujia pelastus- ja turvallisuusalalta, varautumisen ammattilaisista ja näiden sidosryhmistä.

Tänä vuonna Palopäällystöpäivät pidetään Tampere-talolla 8.–10.4.2025. Ohjelmaa tarjolla jopa kolmessa salissa, joissa on paljon erityisesti pelastustoimintaan liittyviä sisältöjä. Perinteiseen tapaan päivät käynnistyvät Varautumisen seminaarilla 8.4. Seminaarissa käsitellään sitä, miten yritykset, yhteisöt ja yksilöt varautuvat toimimaan vastuullisesti ja kriisinkestävästi poikkeusoloissa.

Median edustajat ovat tervetulleita katsotaan ja osallistumaan Palopäällystöpäivien 2025 ja Varautumisen seminaarin ohjelmaan.

>> Katso koko kolmipäiväinen ohjelma

Lisätiedot Palopäällystöpäivien ohjelmasta:

Olli Korteniemi

koulutuspäällikkö, Suomen Palopäällystöliitto

p. 044 7940 112

PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVILLÄ

Pelastustoimi on sisäisen turvallisuuden keskeinen tekijä – vaalitavoitteemme

Pelastusalan järjestöt sekä pelastuslaitosten Kumppanuusverkosto ovat julkaisseet yhteiset vaalitavoitteensa alue- ja kuntavaaleihin 2025. Pelastusala korostaa riittävien resurssien ja tiiviimmän yhteistyön merkitystä pelastustoimelle, asumisturvallisuudelle ja varautumiselle. Ihmisten turvallisuusosaamista on parannettava heikentyneessä turvallisuusympäristössä niin hyvinvointialueiden kuin kuntien tukemana.

Pelastusalan kuusi vaalitavoitetta:

1. Pelastustoimen resurssit ja sopimuspalokuntien jatkuvuus on varmistettava.

2. Varautumiseen on panostettava joka tasolla.

3. Turvallisempi asuminen ihmisille, joilla on heikompi toimintakyky.

4. Turvallisuustaitoja on lisättävä ja turvallisuustahtoa kasvatettava.

5. Nuorten turvallisuusosaamista on vahvistettava ja kriisinkestävyydestä huolehdittava.

6. Hyvinvointialueiden ja kuntien on kehitettävä yhteistyötä järjestöjen kanssa.

Keskiviikkona 9.4. klo 16.15 osallistuu isoimpien puolueiden edustajat paneelikeskusteluun:

Aluevaalit 2025 – Miten pelastustoimi on ehdokkaiden mielissä?

Mukana paneelissa ovat aluevaaliehdokkaat:

Ahola Sami , SDP, Akaa, Pirkanmaa

paloesimies, Suomen pelastusalan ammattilaisten hallituksen jäsen, Pirkanmaan pelastusalan ammattilaisten puheenjohtaja, STTK:n aluetoimikunnan varapuheenjohtaja

, SDP, Akaa, Pirkanmaa paloesimies, Suomen pelastusalan ammattilaisten hallituksen jäsen, Pirkanmaan pelastusalan ammattilaisten puheenjohtaja, STTK:n aluetoimikunnan varapuheenjohtaja Hemminki Lauri , PS, Ylöjärvi, Pirkanmaa

ent. sivutoiminen pelastaja, VPK:n hallituksen jäsen

, PS, Ylöjärvi, Pirkanmaa ent. sivutoiminen pelastaja, VPK:n hallituksen jäsen Jussinniemi Jouni , Vas., Pyhäjärvi, Pohjois-Pohjanmaa

käyttömies, VPK-tausta, Vasemmistoliiton 2. varapuheenjohtaja

, Vas., Pyhäjärvi, Pohjois-Pohjanmaa käyttömies, VPK-tausta, Vasemmistoliiton 2. varapuheenjohtaja Kivi Marko , Kok., Ruovesi, Pirkanmaa

resurssisuunnittelija, pelastusalan päällystötutkinto-opiskelija

, Kok., Ruovesi, Pirkanmaa resurssisuunnittelija, pelastusalan päällystötutkinto-opiskelija Lahtinen Jarkko, Kesk., Lempäälä, Pirkanmaa

palomies, ensihoitaja

Lisätietoja pelastusalan järjestöjen ja pelastuslaitosten kumppanuusverkoston vaalitavoitteista:

Ari Keijonen

toiminnanjohtaja, Suomen Palopäällystöliitto

p. 040 588 4112

>> Lue lisää vaalitavoitteistamme



PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVILLÄ

Keskiviikkona 9.4. klo 12.40 jaetaan Pelastusalan viestintätekopalkinto 2025

Pelastusalan viestintätekopalkinto menee tänä vuonna Pirkanmaalle. Tervetuloa haastattelemaan palkittavia palkintotilaisuuteen.

Lisätietoja pelastusalan viestintätekopalkinnosta antaa:

Esa Aalto

päätoimittaja, Pelastustieto

p. 050 562 0735

--> Lue lisää pelastusalan viestintätekopalkinnosta

Lisätiedot ja ilmoittautuminen mediatilaisuuteen tai akreditoituminen muuhun Palopäällystöpäivien ohjelmaan:

Terhi Kallio

viestintäpäällikkö, Suomen Palopäällystöliitto

p. 044 0340 112