Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kuuli katsauksen työllisyyspalveluliikennelaitoksen toiminnasta

Helsinki on toteuttanut Kasvun paikka -kaupunkistrategiassa hyvinvointia edistäviä, kaupunkirakennetta kehittäviä ja ilmastonmuutosta hillitseviä tavoitteita

Helsinki on toteuttanut valtuustokaudella 2021–2025 Kasvun paikka -kaupunkistrategiaa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa Helsinki on ottanut käyttöön digitaalisia palveluja ja etäpalveluja. Kasvatuksessa ja koulutuksessa Helsinki on saanut nostettua varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja edistänyt lukutaitoa. Helsinki on vahvistanut kulttuuritarjontaa avaamalla Tanssin talon ja edistämällä Arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelua. Liikunnan mahdollisuuksia on parannettu muun muassa rakentamalla uusia kuntoportaita ja ulkokuntosaleja.