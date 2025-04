Eveliina Heinäluoma: Lapsille ja nuorille turvattu tulevaisuus – ei leikkauksia koulutukseen eikä mielenterveyspalveluihin!

"Meidän on asetettava lapset ja nuoret etusijalle. Ei ole oikein, että Helsingissä on kouluja, joissa esiintyy koulukiusaamista ja opettajat uupuvat. Jokaisella lapsella on asuinalueesta riippumatta oikeus lähikouluun, jossa on turvallista ja jossa oppiminen ei jää resurssipulan jalkoihin", Heinäluoma jyrähtää.

Hänen mukaansa koulutus ja hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. "Emme voi hyväksyä sitä, että lasten ja nuorten hyvinvointi on toissijainen asia budjettineuvotteluissa. Meidän on pienennettävä luokkakokoja, turvattava jokaiselle lapselle ja nuorelle turvallinen oppimisympäristö ja varmistettava, että jokaisella on mahdollisuus menestyä – riippumatta siitä, missä päin Helsinkiä asuu", Heinäluoma linjaa.

Nuorten mielenterveyskriisi ei ole vain tilasto – se on todellisuutta, johon törmäämme päivittäin. "Meidän nuoremme eivät saa jäädä yksin. Tarvitsemme enemmän matalankynnyksen mielenterveyspalveluja, joihin pääsee jonottamatta. Helsingissä on oltava paikka jokaiselle nuorelle, jossa he tuntevat olonsa turvalliseksi, ja josta he voivat hakea apua ilman häpeää", Heinäluoma vaatii.

Hän myös muistuttaa, että hyvinvoiva Helsinki on kaupunki, jossa perheet saavat tarvitsemansa tuen. "Neuvolat, varhaiskasvatus ja kouluterveydenhuolto eivät ole vain kulueriä – ne ovat investointi tulevaisuuteen. Helsinki ei saa olla kaupunki, jossa perheet jätetään yksin taistelemaan byrokratian kanssa. Nyt tarvitaan päättäjiä, jotka uskaltavat puolustaa lasten ja nuorten etua."

Heinäluoman pormestariohjelma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä: Yhteistyon_pormestari_Eveliina-Heinaluoma_2025.pdf

