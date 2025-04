Terapiatakuun on toteuduttava koko Helsingissä - lisätään matalan kynnyksen mielenterveyspisteitä

Mielenterveysongelmat koskettavat tavalla tai toisella lähes jokaista lähipiirissä tai omakohtaisesti. Kenenkään nuoren ei pitäisi joutua riittämättömän masennuksen hoidon vuoksi eläkkeelle. Masennusta ja ahdistuneisuushäiriötä voidaan hoitaa tehokkaasti perusterveydenhuollossa, kunhan siellä on toimivat tiimit ja resurssit siihen.

Lasten ja nuorten psykiatrinen hoito on erittäin ruuhkautunutta HUS:ssa. Helsingissä haasteisiin on vastattu perustamalla perustasolle lastenpsykiatrinen yksikkö, joka tarjoaa lapsille psykiatrista hoitoa ja tukee konsultaatioilla perhekeskusten henkilöstöä. Lisäksi nuorisoasemien resursseja on vahvistettu mielenterveys- ja päihdehoidon osalta.

“Vihreiden tavoite on laajentaa matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ja perustaa uusi Mieppi, jotta saamme toteutettua terapiatakuun koko Helsingissä. Samaan aikaan meidän on tehtävä kaikkemme Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen parantamiseksi, jotta pystymme jatkossakin panostamaan elintärkeisiin mielenterveyspalveluihimme”, sanoo lääkäri ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Reetta Vanhanen.

Helsinki toteuttaa vihreiden aloitteesta terapiatakuuta. Se takaa kaikenikäisille helsinkiläisille pääsyn keskusteluapuun, lyhytterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon kuukauden kuluessa.

“Olemme vihreissä tehneet pitkäjänteistä työtä ja neuvotelleet rahoitusta mielenterveyspalvelujen parantamiseksi Helsingissä. Matalan kynnyksen mielenterveyspisteet eli Miepit löytyvät Kalasatamasta, Myllypurosta, Haagasta ja Töölön Kivelästä. Olemme tuoneet lyhytterapiat etulinjaan perusterveydenhuoltoon”, Vanhanen toteaa.

Osana terapiatakuun toteutusta Vihreiden aloitteesta on perustettu päättyvällä valtuustokaudella myös lyhytterapiayksikkö, josta saa varhaista apua mielenterveysongelmiin lupaavin tuloksin. Kaikki yksikön ammattilaiset ovat käyneet kognitiivisen lyhytterapian koulutuksen. Varhainen ja oikea-aikainen hoito on kustannustehokasta.

“Liian moni helsinkiläinen kamppailee mielenterveyden haasteiden kanssa. Siksi on tärkeää, että apua on saatavilla mahdollisimman laajasti ja matalalla kynnyksellä”, Vanhanen päättää.