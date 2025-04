Tuore muistelmateos esittelee 2000-luvun alun baltialaista hotellibisnestä aitiopaikalta

Bilbao! – Ville Hytösen yhdestoista runokokoelma 1.4.2025 15:13:30 EEST | Tiedote

Ville Hytösen runokokoelma Bilbao! on julkaistu Aviadorin kustantamana. Bilbao on taivaalta putoavia lintuja. Bilbao on rakastuminen. Bilbao on Euroopan kautta aikojen pahin helle. Bilbao on väsyneitä, hikisiä vartaloita kuumuuden alla. Bilbao on kylmiä juomia ja ympäröivän maailman unohtamista. Bilbao! on Ville Hytösen (s. 1982) yhdestoista runokokoelma. Hytönen on Suomen Kirjailijaliiton puheenjohtaja ja yhdeksälletoista kielelle käännetty runoilija, jonka tuotannossa vaihtelevat eurooppalaisen melankolian ja suomalais-ugrilaisen perinteen värisävyt. Hänet on palkittu Valtioneuvoston Sammon tekijät -suurpalkinnolla vuonna 2010. HYTÖNEN, VILLE : Bilbao! 63 sivua Sidottu, kovakantinen ISBN 9789523813359 Ilmestymisaika: Maaliskuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää osoitteeseen tilaukset@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvi