Juhannusrieha ja klubikeikkoja – Tavara-aseman kesäohjelmisto on nyt runsaampi kuin koskaan

Tampereen Tavara-asema tarjoilee tulevalle kesälle ennätysmäärän keikkoja. Tapahtumatalon lavalle nousee kesä–elokuussa kymmeniä artisteja – mukana niin räppiä, metallia, amerikkalaistähtiä kuin kotimaisen popin kiinnostavimpia nousevia nimiä.

– Lanseeraamme useita uusia tapahtumia, jotka jatkavat Tullikamarin vilkkaan kesäkauden perinteitä mutta Tavara-aseman omin raikkain maustein. Uskomme, että ne houkuttelevat Tampereelle kulttuurin ystäviä myös pidemmän matkan päästä, kertoo Tavara-aseman ohjelmapäällikkö Janne Laurila.

Kesän uutuuksiin kuuluu Tavara-aseman oma Juhannusrieha. Se käynnistyy eteerisillä etkoilla, kun lavalle nousee Hiljaisuus-albuminsa teeman innoittamana esiintyvä Viikate. Aattona tiedossa on puolestaan rap- ja r’n’b-bileet, joita tähdittävät positiivisella asenteella varustettu Stepa, luomisvoimaa uhkuva räppiveteraani Eevil Stöö ja Emmalla palkittu F.

Lauantaina juhlahumu jatkuu stand up -kattauksella, jossa parastaan pistävät eturivin koomikot. Mukana ovat muun muassa räväkkä Laura Haimila, keski-ikää kiemurrellen karkuun ryömivä Toni Myyryläinen ja vuoden 2024 stand up -tulokas Miksu Pellikka. Ilta huipentuu sekä aattona että juhannuspäivänä bileisiin Tavara-aseman tanssilattialla.

Tammerfesteillä herkkiä lauluntekijöitä ja happoteknon kuumotusta

Tavara-asema tarjoilee nyt myös ensimmäistä kertaa kattavan klubiohjelman Tammerfest-viikolla 16.–19.7. Lavalle nousevat maan kovimmat live-esiintyjät – ensimmäisenä raskaan rockin jättiläinen Kotiteollisuus. Yhtye heittää Tavara-asemalla erikoiskeikan, joka sisältää akustisen setin lisäksi intensiivistä sähkökitarointia. Myrskyvaroitus on annettu!

– Herkemmän suvantovaiheen Tammerfest-viikolle tuovat suoraan sydämestä laulava Samae Koskinen, karismaattinen Jarkko Martikainen ja tarkkanäköisillä teksteillään koskettava Viitasen Piia, Laurila vinkkaa.

Kolmantena päivänä talovanhuksen seiniä tutisuttavat happoteknon mestari Business City, elektronista menoa lupaileva Tonium 4 ja groovaavalla soundillaan mainetta niittänyt 20 000 Hz. Tammerfest huipentuu Nyrkkitappelun 15-vuotisjuhliin. Mukana ovat myös heviriffejä räppiin yhdistelevä Lähiöbotox ja räväkkää indiemenoa tarjoileva Lala Salama.

Rakastettu Uusi Tampere tulee taas

Kesän helmiin kuuluu tunnelmallisten illanviettojen sarja Uusi Tampere, joka tuo yli satavuotiaaseen kortteliin tarkasti kuratoidun musiikkivalikoiman. Tapahtumakesä käynnistyy 6.6. räppi-illalla, jossa yleisöä villitsevät pääesiintyjinä Good Boys ja Yeboyah. Alkuillan tunnelmia maalailevat hoivaavasti musisoiva Edicti ja lyyrisen räpin taituri Cepan maailma.

Juhannuksen jälkeen valokeilaan pääsevät TikTok-ilmiöksi noussut Jaakko Kulta, vaihtoehtopopin maastossa suunnistava Sonia ja Yle X:n Läpimurto-listalla noteerattu Ellis. Indien ystäviä puolestaan ilahduttavat heinäkuussa rakastettu lauluntekijä Antti Autio, groovaava Nössö Nova sekä maailmanmusiikkia ja iskelmää rockiin yhdistelevä Sonja Selene.

Konserttisarja huipentuu, kun Tavara-asemalla nähdään odotetun paluun tehnyt Absoluuttinen Nollapiste. Tunnelman erityiselle illalle virittävät kiehtovimpiin uusiin tulokkaisiin lukeutuva Rebekka Holi ja Uhrilampaat-singlen hiljattain julkaissut Nikita Titov.

– Uusi Tampere on perinteisesti vetänyt puoleensa omaehtoisista artisteista ja uusista, nousevista nimistä kiinnostunutta yleisöä. Viime kesänä tapahtuma nautti lähes sadan prosentin asiakastyytyväisyydestä, Laurila kertoo.

Elektronisen musiikin tähtiä ensivierailulle Suomeen

Eikä tässä vielä kaikki! Kesä tuo Tampereelle myös kansainvälisiä vieraita: Pohjoismaissa ensimmäistä kertaa esiintyvän roots-artistin Amy Helmin (USA) ja villeistä keikoistaan tunnetun Stray Cats -yhtyeen perustajajäsenen, basistilegenda Lee Rockerin (USA).

Elokuun alussa Tavara-aseman valloittaa uusi minifestari Humppakeidas. Sen päätähtinä nähdään Berliinin ja New Yorkin queer-alakulttuureissa vaikuttava BASHKKA (GER) sekä latintek- ja latincore-genrejen sanansaattaja CRRDR (COL), joista kumpikin keikkailee Suomessa ensimmäistä kertaa. Tapahtuman takana ovat tamperelaiskollektiivit Humppaseura ja RARE Media. Loppukesästä Tavara-asemalla biletetään myös YleX:n perjantaista tutun DJ Orionin tahtiin, kun artisti heittää vuoden ainoan Tampereen-keikkansa!

Seesteisempiä tunnelmia elokuun iltoihin tuovat Sir Elwoodin Hiljaiset Värit ja instituutioksi noussut SF Blues. Kesän loppukiihdytyksestä vastaa Speed Metal Party vetonaulanaan Saksan thrash-skenen kulmakiviin kuuluva Tankard (GER).

– Myös suositut yökerhomme, kuten Hang the DJ ja K40-disco, jatkuvat läpi kesän. Odotamme innolla Tavara-aseman toistaiseksi vilkkainta kesäsesonkia ja toivomme, että niin tamperelaiset kuin kaupungissa vierailevat löytävät tapahtumiimme. Talo tunnetaan jo hienosti ympäri Suomen, ja pystymme varmasti kasvattamaan Tampereen mainetta suosittuna kulttuurimatkailun kohteena, kiteyttää Tavara-aseman markkinointipäällikkö Kristiina Paananen.

Kesän ohjelmisto täydentyy edelleen. Kaikki tapahtumat löytyvät Tavara-aseman nettisivuilta.

TAVARA-ASEMAN KESÄ 2025

Pe 6.6. Uusi Tampere: Good Boys, Yeboyah, Edicti, Cepan maailma + DJ:t

La 7.6. Tampericana: Amy Helm (USA), Ninni Poijärvi, Nevala

La 7.6. Meininkidisko

La 14.6. Tampereen Sävel: Flok & Friends

La 14.6. Hang The DJ

To 19.6. Juhannusrieha: Viikate

Pe 20.6. Juhannusrieha: Stepa, Eevil Stöö, F

La 21.6. Juhannusriehan stand up -show: Laura Haimila, Joonas Korhonen, Joel Makingo, Toni Myyryläinen, Erika Pekkarinen, Miksu Pellikka, MC Helena Pöllänen

Pe 27.6. Uusi Tampere: Jaakko Kulta, Sonia, Ellis + DJ:t

La 28.6. K40-disco: DJ:t Antti & Sami

La 5.7. Meininkidisko

To 10.7. Lee Rocker (USA), Son Demon and His Holy Boys

Pe 11.7. Uusi Tampere: Antti Autio, Nössö Nova, Sonja Selene + DJ:t

La 12.7. Big Pop

Ke 16.7. Tavara-aseman Tammerfest: Kotiteollisuus (erikoiskeikka)

To 17.7. Tavara-aseman Tammerfest: Samae Koskinen, Jarkko Martikainen, Viitasen Piia

Pe 18.7. Tavara-aseman Tammerfest: Business City, Tonium 4, 20 000 Hz

La 19.7. Tavara-aseman Tammerfest: Nyrkkitappelu, Lähiöbotox, Lala Salama

Pe 25.7. Uusi Tampere: Absoluuttinen Nollapiste, Rebekka Holi, Nikita Titov + DJ:t

La 26.7. K40-disco: DJ:t Antti & Sami

Pe 1.8. Humppakeidas: BASHKKA (GER), CRRDR (COL)

Pe 8.8. Sir Elwoodin Hiljaiset Värit

La 9.8. Hang The DJ

Pe 15.8. SF Blues

La 16.8. Speed Metal Party 2025: Tankard (GER), Prestige, Dethrone

La 16.8. Big Pop

Pe 22.8. K40-disco: DJ:t Antti & Sami

La 23.8. DJ Orion: Homecoming

Kuvapankki