Ruudun kesäkattauksessa odotettu Kummeli-uutuus, laatudraamoja ja kansainvälisiä hittisarjoja

16.6. Kummeli esittää: Mökkinaapurit

Suomen kovimman komediatiimin odotettu uutuus alkaa kesäkuussa! Ruudun alkuperäissarjan keskiössä on pitkästä kesälomastaan nauttiva ala-asteen opettajapariskunta Perttu (Timo Kahilainen) ja Satu Järvinen (Pirjo Heikkilä). Seesteiset kesäpäivät saavat vastapainoa ja haastetta mökkinaapureista. Toinen naapureista vuokraa mökkiään milloin millekin porukalle, toisella puolella Veijo (Heikki Silvennoinen) ja Maippi Kardaani (Mari Perankoski) ovat liian roiseja, mauttomia ja sivistymättömiä.

Hulvattoman komediasarjan muissa rooleissa nähdään Christoffer Strandberg, Kari Hietalahti, Joonas Nordman, Minka Kuustonen, Mikko Töyssy, Heli Sutela, Jon-Jon Geitel, Kaisa Hela ja Juha Tapio. Uusi jakso ilmestyy Ruutu+-tilaajille joka maanantai 16.6. alkaen.







3.6. Parantaja

Elisa Viihteen alkuperäissarja Parantaja on psykologinen jännäri, jossa traagisen hoitovirheen tehnyt kirurgi Emma Arvola (Lotta Kaihua) jää pois töistä ja muuttaa perheineen Suomenlinnaan. Saarella Emma tapaa karismaattisen hyvinvointivaikuttaja ja joogaopettaja Roosan (Mimosa Willamo), joka auttaa Emmaa löytämään uuden parantajan identiteetin lääketieteen ulkopuolelta. Parantumisen kesä ja uusi ystävyys muuttuu painajaiseksi, kun hoitovirheen vuoksi vaimonsa menettänyt Iiro (Lauri Tilkanen) löytää tiensä saarelle.

Sarjan keskeisissä rooleissa nähdään myös Petteri Summanen, Jussi Nikkilä, Stella Leppikorpi, Miro Lopperi, Peppi Hokynar ja Milo Snellman. Ruutu+-tilaajille ilmestyy kaksi jaksoa 3.6. ja siitä eteenpäin yksi uusi jakso joka tiistai. Ensimmäinen jakso esitetään myös Nelosella 3.6. ja sen voi katsoa Ruudusta maksutta.







15.8. Mies joka kuoli, 2. kausi

Elisa Viihde -alkuperäissarjan ensimmäisen kauden lopulla jätimme Jaakolle (Jussi Vatanen) jäähyväiset. Omaksi ja muiden hämmästykseksi Jaakko kuitenkin virkoaa ja palaa elävien kirjoihin herätessään tokiolaisessa sairaalassa keinotekoisesta koomasta. ​

Japanilainen yhteistyökumppani Kakutama on tehnyt suuren luokan sijoituksen pitäessään Jaakon hengissä, ja haluaa nyt sijoitukselleen tuottoa. Kakutama painottaa, että Jaakon hengissä pysyminen on eräänlainen työn tuloksiin sidottu bonus. Haasteista suurin liittyy kuitenkin rakkauteen, eli Sanniin (Sara Soulié). Jaakko saa huomata, että romanssi ennen ensimmäistä kuolemaa oli lastenleikkiä verrattuna siihen, mitä yhteiselo toisessa, koska tahansa päättyvässä elämässä vaatii. Uusi jakso ilmestyy Ruutu+-tilaajille joka perjantai 15.8. alkaen.

28.7. Mies joka kuoli, 1. kausi

Ruudusta jo löytyvä sarjan ensimmäinen kausi ilmestyy katsottavaksi maksutta ennen toisen kauden starttia. Ensimmäinen kausi esitetään myös Nelosella 28.7. alkaen.





19.5. Temptation Island Spain, 8. kausi

Montoya, por favor! Someilmiöksi noussut La Isla de las Tentaciones, eli Espanjan Temptation Island -sarjan 8. kausi nähdään tuoreeltaan Ruudussa. Dominikaanisessa tasavallassa kuvatulla kaudella peräti seitsemän pariskuntaa lähtee testaamaan suhteitaan kuumien sinkkujen armoille. Pariskuntiin lukeutuvat vuoden verran seurustelleet Montoya ja Anita, jotka nousivat otsikoihin Montoyan jouduttua toistuvasti suunnattomien tunnemyrskyjen valtaan iltanuotioilla. Koko kausi ilmestyy Ruutu+-tilaajille 19.5.







2.6. MasterChef Australia, 17. kausi

Ruudun kesäperinne MasterChef Australian jatkuu jälleen uudella kaudellaan! Andy Allenin lisäksi tuomareina toimivat edelliskaudelta tutut ruokakirjailija Sofia Levin, huippukokki Jean-Christophe Novelli ja MasterChef-keittiössä itsekin kilpaillut Poh Ling Yeow. Uudella kaudella mukaan pääsee aikaisemmilla kausilla nähtyjä kilpailijoita, joiden lusikka lipesi näpeistä ennen mestaruustitteliä. Ruutu+-tilaajille ilmestyy kaikki viikon jaksot aina maanantaisin 2.6. alkaen. Kautta voi seurata myös ilmaiseksi Ruudusta tv-esityksen tahdissa.







3.6. Erikoisjoukot USA, 3. kausi

Rankassa realitysarjassa 16 jenkkijulkkista osallistuu erikoisjoukkojen pääsykokeisiin valmistavalle koulutusleirille. Erikoisjoukoissa vaativat tehtävät joko suoritetaan tai lennetään pihalle. Kolmannella kaudella kouluttajien syyniin joutuvat muun muassa näyttelijät Denise Richards ja Stephen Baldwin, Caitlyn Jennerin poika Brody Jenner ja motocross-mestari sekä P!nkin puoliso Carey Hart. Koko kausi on Ruutu+-tilaajien katsottavissa 3.6.







9.6. Petolliset UK, 2. kausi

22 toisilleen tuntematonta kilpailijaa kamppailee mahdollisuudesta voittaa 120 000 puntaa. Pelaajien joukossa on kuitenkin "pettureita", jotka tapaavat salassa ja päättävät, kuka pelaajista eliminoidaan seuraavaksi. Kilpailijoiden joukosta löytyy esimerkiksi entinen sotilas, shakkimestari ja poliittinen neuvonantaja. Peliä ohjaa Claudia Winkleman. Koko kausi ilmestyy Ruutu+-tilaajille 9.6.



14.7. Petolliset UK, 3. kausi

Kolmannella kaudella kisaajia on 25 eivätkä kaikki ole toisilleen tuntemattomia, sillä joukosta löytyy myös siskokset. Uutena käänteenä pudotetut kilpailijat eivät kerro kuuluivatko he petollisiin vai uskollisiin. Tämän johdosta uskollisten on entistä vaikeampi saada petollisia kiikkiin. Koko kausi ilmestyy Ruutu+-tilaajille 14.7.







2.6. Unelmien poikamiestyttö, 18. kausi

Unelmien poikamiestytön 18. kaudella rakkausjahtiin lähtee 28-vuotias Michelle Young, joka saa deittailtavakseen 30 komean miehen joukon. Hurmureista löytyy esimerkiksi matemaatikko, joogaguru ja Clint Eastwoodin lapsenlapsi. Uusi jakso ilmestyy ilmaiskatseluun joka viikko 2.6. alkaen.