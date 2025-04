Yhteysviranomainen on antanut perustellun päätelmän Martimon tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta

Martimon tuulivoimahankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Lapin ELY-keskus on antanut ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta perustellun päätelmän, jossa esitetään hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun lisäksi näkemys myös hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perustellussa päätelmässä on käsitelty myös vaikutusten arvioinnin epävarmuuksia.

Yhteysviranomainen edellyttää, että ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia on pyrittävä lieventämään tehokkaasti, vaikutuksia seurataan ja niihin tarpeen mukaan puututaan. Tarvittaessa voimaloita tulee vähentää, tai niiden sijaintia tulee muuttaa kauemmaksi asutuksesta ottaen huomioon myös kantaverkkoyhtiön voimajohtohankkeet. Voimaloiden vähentäminen erityisesti suunnitellun tuotantoalueen länsipuolelta vähentäisi kielteisiä vaikutuksia myös muuttolinnustoon. Jo YVA-menettelyn aikana voimaloita on vähennetty yhdessä vaihtoehdossa suunnitellun tuotantoalueen kaakkoiskulmalta. Tässä vaihtoehdossa on pyritty ottamaan huomioon erityisesti suuren uhanalaisen petolinnun reviiri.

Yhteysviranomainen on katsonut, että sähkönsiirtoon tulee etsiä muita kuin arviointiselostuksessa esitettyjä vaihtoehtoja yhteistyössä muiden hankkeesta vastaavien ja kantaverkkoyhtiön kanssa. Martimon länsipuolella sijaitsevan Karhakkamaan tuulivoimahankkeen eteläisempi sähkönsiirron reittivaihtoehto Petäjäskoskelle sijoittuu samalle sijainnille kuin Martimon hankkeen sähkönsiirron reittivaihto VEA. Mikäli kumpikin hanke jatkaa sähkönsiirron suunnittelua kyseiselle sijainnille, tulee Lapin ELY-keskuksen Kivimaan lehtoja koskevan Natura-arviointilausunnon mukaan todennäköisesti laatia uusi Natura-arviointi.

Arviointiselostuksen puutteista huolimatta yhteysviranomainen on katsonut, että vaikutusten arvioinnissa on tunnistettu hankkeen merkittävät vaikutukset. Kaavoituksessa päivittyvän ja tarkentuvan arvioinnin pohjalta hankkeesta on todennäköisesti mahdollista muodostaa toteuttamiskelpoinen vaihtoehto. Hankkeen jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon perustellussa päätelmässä esille tuodut seikat.

Perusteltu päätelmä sisältää lukuisia yksityiskohtia, joihin voi tutustua tarkemmin ympäristöhallinnon verkkosivuilla (www.ymparisto.fi/martimontuulivoimahankeYVA).

Martimon Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Tornion kaupungin Martimon alueelle. Tuulivoimahanke koostuu tuulivoimapuistosta ja siihen tarvittavasta sähkönsiirrosta. Tuulivoimaloita on suunniteltu rakennettavaksi vaihtoehdosta riippuen 49–70. Tuotantoalueelta sähkö siirrettäisiin joko itään Petäjäskosken sähköasemalle tai reitin varrelle rakennettavalle uudelle Louepalon sähköasemalle, tai vaihtoehtoisesti tuotantoalueelta etelään joko Keminmaan sähköasemalle tai Viitajärvelle rakennettavalle uudelle sähköasemalle.

Hankkeen suunnittelu jatkuu yleiskaavoituksessa

Tornion kaupunki on laatimassa Martimon suunnitellulle tuulivoiman tuotantoalueelle tuulivoimaosayleiskaavaa, jota voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan yleiskaavoituksen yhteydessä. Yhteysviranomainen antoi lausunnon YVA-suunnitelmasta heinäkuussa 2022. Yleiskaavan valmisteluaineisto ja ympäristövaikutusten arviointiselostus olivat nähtävillä 11.12.2024–7.2.2025. Nyt on annettu perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Yhteysviranomaisen perustellun päätelmän jälkeen Tornion kaupunki valmistelee ympäristövaikutusten arvioinnin, perustellun päätelmän ja muun yleiskaavan valmisteluaineistosta saadun palautteen pohjalta tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksen sekä asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville.