EURYTHMICSIN PERUSTAJAJÄSEN DAVE STEWART PORI JAZZIIN

Grammy-palkittu ja Rock & Roll Hall of Fameen aateloitu Dave Stewart esiintyy EURYTHMICS-kokoonpanollaan Kirjurinluodossa lauantaina 19.7. Dave Stewart on muusikko, tuottaja ja laulaja/lauluntekijä, jonka musiikkia on myyty yli 100 miljoonaa albumia.

Dave Stewartin yhdessä Annie Lennoxin kanssa perustama Eurythmics teki 1980-luvun hienoimpia poplauluja, kuten Sweet Dreams (Are Made of This), Here Comes the Rain Again sekä Suomessakin singlelistan kärkeen noussut There Must Be an Angel (Playing with Me My Heart). Dave Stewartin soolotuotantoon kuuluu kansainväliseksi hitiksi noussut instrumentaalikappale Lily Was Here, jonka hän esitti yhdessä Pori Jazzissakin esiintyneen saksofonisti Candy Dulferin kanssa.

Dave Stewartin säveltämiä ja tuottamia kappaleita ovat levyttäneet muun muassa Bob Dylan, Mick Jagger ja Gwen Stefani.Dave Stewartin EURYTHMICS -kokoonpanon ohjelmistoon kuuluu hänen tunnettuja kappaleitansa vuosien varsilta. Yhtyeen laulajana Porissa on australialainen Vanessa Amorosi. Dave Stewartin kokoonpano esiintyy 19.7. Kirjurinluodon päälavalla ennen Stingin konserttiosuutta.

Kirjurinluodon torstaikonsertin bluestarjonta vahvistuu

Kirjurinluodon pääkonserttien avauspäivän 17.7. esiintyjälistaan tulee uutena nimenä kalifornialainen bluesmuusikko Keb' Mo', joka on saanut musiikistaan viisi Grammy-palkintoa. Hänet on myös palkittu roots-musiikin arvostetulla W.C. Handy -palkinnolla. Hän täydentää konsertin jo ennestäänkin vahvaa roots-musiikin tarjontaa, jota Kirjurinluodossa edustavat muun muassa Memphisin soul-tähdet laulaja Carla Thomasin johdolla, soul/funk-legenda Tower of Power sekä blueskitaristi Joanne Shaw Taylor ja bluespianisti Elles Bailey.

Pori Jazz 2025 viimeisiä artistikiinnityksiä Kirjurinluodon pääkonsertteihin ovat myös afrokuubalaista jazzia esittävä El Comité, newyorkilainen fuusiojazzia edustava Sam Greenfield, lontoolainen soul/funk -laulaja Lynda Dawn sekä kotimaista surf-rockia soittava Mary Ann Hawkins.



Festivaalin pääkonserttien liput ovat myynnissä Ticketmasterin kanavissa kautta maan lukuun ottamatta lauantain 19.7. Pori Jazz VIP ja Satakunnan Kansa Lounge -lippuja, jotka on jo myyty loppuun.



Festivaalin pääkonserttien kaikki esiintyjät päivittäin:

TORSTAI 17.7. Roxette / Tower of Power / Keb’ Mo’ / Kurt Elling & The Yellowjackets Celebrate Weather Report / Bela Fleck, Edmar Castaneda, Antonio Sanchez Trio / Rodeo / Joanne Shaw Taylor / Take Me to the River Memphis Soul All-Star Revue / Iiro Rantala HEL Trio / Elles Bailey / Isaiah Collier & The Chosen Few / Mary Ann Hawkins

PERJANTAI 18.7. Ultra Bra / Gregory Porter / J. Karjalainen / 30 Years of e.s.t. – Tribute to Esbjörn Svensson Trio / Franc Moody / Dina Ögon / KNOWER / El Comité / Arppa & Summer Sextet / Lynda Dawn / Dana and Alden / Enji

LAUANTAI 19.7. Sting / Dave Stewart EURYTHMICS feat. Vanessa Amorosi / Thee Sacred Souls / Lady Blackbird / Makaya McCraven / The Five Corners Quintet / Jazzmeia Horn / MRCY / Liana Flores / Litku Klemetti / Alexi Tuomarila: Departing Wasteland / Sam Greenfield



Lavakohtaiset esiintyjälistaukset julkaistaan myöhemmin huhtikuun aikana ja tarkemmat esiintymisaikataulut kevään kuluessa.