Tampereen yliopisto palkitsee osaajiaan vuosijuhlassa

Tampereen yliopiston juhlavuoden päätapahtumassa juhlistetaan Tampereen yliopiston satavuotista ja tamperelaisen teknillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 60-vuotista historiaa.

Juhlassa kuullaan puheita ja musiikkia sekä palkitaan yhteisön jäseniä. Juhlan avaa yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen ja juhlapuheen pitää Suomen Akatemian pääjohtaja Paula Eerola. Tampere-talossa järjestettävään vuosijuhlaan osallistuu reilun tuhannen hengen yleisö henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmien edustajia.

Johanna Lamminen Vuoden Alumniksi

Rehtori Keijo Hämäläinen julkistaa juhlassa Tampereen yliopiston Vuoden Alumniksi tekniikan tohtori (tuotantotalous) Johanna Lammisen, joka nykyisessä työssään Novana oy:n toimitusjohtajana edistää Euroopan mineraaliomavaraisuutta. Aiemmin Lamminen on johtanut muun muassa Gasumia vuosina 2013–2021 ja Suomen Danske Bankia 2011–2013. Lamminen on myös hallitusammattilainen.

Markku Karjalaiselle Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinto

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinnon saa rakennusopin professori Markku Karjalainen aktiivisesta ja pitkäaikaisesta työstään puurakentamisen kehittäjänä ja edistäjänä Suomessa. Mr. Puukerrostaloksikin nimetty Karjalainen on myös erittäin pidetty esihenkilö, ohjaaja ja opettaja työyhteisössään.

Palkinnon jakaa vararehtori, yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston puheenjohtaja Jarmo Takala.

– Markku Karjalaisen puurakentamisen laaja-alaista asiantuntijatoimintaa elinkeinoelämä, yritykset, kunnat, oppilaitokset, valtionhallinto ja media ovat arvostaneet ja hyödyntäneet yli 30 vuoden ajan, perustelee Takala.

CIVIT on vuoden Avoimen tieteen edistäjä

Avoimen tieteen edistäjänä palkitaan tutkimusinfrastruktuuri CIVIT (Centre for Immersive Visual Technologies) informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta. CIVIT on toiminut edelläkävijänä avointen visuaalisten aineistojen tuottamisessa ja avaamisessa. CIVITin luomaa multimodaalisen visuaalisen datan tallennusmallia on hyödynnetty laajalti muussa tutkimuksessa. Tutkijoiden lisäksi opiskelijat ja yritykset ovat voineet hyödyntää CIVITin dataa.

Palkinnon jakaa strategisen kehittämisen vararehtori Antti Lönnqvist.

Hyvä opetus ja opetuksen kehittäminen -palkinto Sanna Ala-Kortesmaalle ja Liikenteen tutkimuskeskus Vernelle

Hyvä opetus ja opetuksen kehittäminen -palkinto nostaa tänä vuonna esiin monikulttuurisuutta ja inklusiivisuutta sekä globaalia ja eettistä vastuullisuutta opetuksessa. Palkinnossa korostuu opetus, joka edistää opiskelijoiden kansainvälistymisen mahdollisuuksia ja kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista sekä kansainvälisen yhteistyön taitoja. Palkinto myönnetään tänä vuonna kahdelle taholle.

Ensimmäisen palkinnon saaja, yliopistonlehtori Sanna Ala-Kortesmaa informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta on muun muassa kehittänyt digitaalisen viestinnän englanninkielisen opintojakson, joka tukee opiskelijoiden kotikansainvälistymistä ja tekee kansainvälisestä oppimisesta saavutettavaa kaikille.

Toisen palkinnon saa rakennetun ympäristön tiedekunnassa toimiva Liikenteen tutkimuskeskus Verne, jonka opinnoissa sekä suomalaiset että kansainväliset opiskelijat toimivat yhdessä, mikä mahdollistaa vuorovaikutuksen, kokemusten jakamisen ja verkostoitumisen. Vernen palkinnon vastaanottavat Markus Pöllänen, Hanne Tiikkaja ja Erika Kallionpää.

Palkinnot jakaa koulutuksen vararehtori Marja Sutela.

Tukisäätiöiltä stipendejä väitöskirjan tekijöille ja julkaisijoille

Erillisessä palkitsemistilaisuudessa Tampereen Yliopiston Tukisäätiö ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö palkitsevat kiittäen hyväksyttyjä väitöskirjatöitä ja vaikuttavia julkaisijoita. Lisäksi Tampereen ylioppilaskunta TREY jakaa Hyvä opettaja -palkinnot.

Tampereen yliopiston juhlavuosi 2025

Tampereen yliopiston juuret ulottuvat sadan vuoden taakse. Vuonna 1925 Helsinkiin perustettiin Kansalaiskorkeakoulu, josta sai alkunsa nykyisen Tampereen yliopiston yhteiskunnallinen koulutus ja tutkimus. Kuusikymmentä vuotta sitten, vuonna 1965, Tampereelle perustettiin Teknillisen korkeakoulun sivukorkeakoulu vastaamaan alan koulutustarpeisiin. Vuosikymmenien saatossa näiden korkeakoulujen juurista ja perinteistä on syntynyt nykyinen monialainen yliopistomme.

Vuonna 2025 Tampereen yliopisto on noin 22 500 opiskelijan ja 4 200 työntekijän monitieteinen, kansainvälinen yhteisö. Yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Tänä päivänä yliopiston tehtävänä on korkeatasoisen ja kansainvälisen tutkimuksen ja opetuksen avulla rakentaa kestävää maailmaa.

Tapahtuma on osa Tampereen yliopiston juhlavuoden 2025 ohjelmistoa.