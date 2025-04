Santa’s Hotels on Great Place to Work -sertifioitu työpaikka

– Lapin matkailussa on takana ennätyksellinen talvi, ja olemme ylpeitä, että olemme pystyneet kehittämään työtyytyväisyyttämme tällaisenakin aikana. Haluamme antaa oman vahvan panoksemme Lapin matkailun positiivisen työnantajamielikuvan luomiseen, kertoo Santa’s Hotelsin toimitusjohtaja Sanna Sandgren.

Great Place To Work -tunnustus perustuu täysin henkilökunnan antamaan tutkimuspalautteeseen ja siihen, mitä työntekijät kertovat työkokemuksestaan.

– Teimme Great Place To Work -tutkimuksen ensimmäistä kertaa vuosi sitten. Tuloksemme eivät vielä tuolloin olleet riittävällä tasolla GPTW-sertifiointiin. Otimme palautteen nöyrin mielin vastaan, kävimme tuloksia läpi kaikissa toimipisteissämme ja teimme tiimiläistemme kanssa yhdessä kehittämissuunnitelmia, joihin sitouduimme. On upeaa nähdä, kuinka onnistuimme nostamaan kaikkien seitsemän hotellimme keskiarvoa tutkimuksessa huomattavasti, Sandgren jatkaa.

Great Place to Work -sertifikaatti on tunnustettu maailmanlaajuisesti sekä työntekijöiden että työnantajien keskuudessa, ja se on maailmanlaajuinen vertailukohta erinomaisen työntekijäkokemuksen tunnistamisessa. Joka vuosi yli 10 000 yritystä 60 maassa hakee Great Place To Work -sertifikaattia.