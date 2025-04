Sale Hämeenkoski uudistui asiakkaita kuunnellen

Uudistunut Sale Hämeenkoski on valoisa ja moderni. Myymälän valikoima kasvoi asiakasdatan perusteella ja asiakkaiden toiveita kuunnellen. Hyllyissä on nyt entistä enemmän tuoretuotteita, kuivia elintarvikkeita ja juomia, joita on reilusti enemmän myös kylmässä. Pian koittava kesä tuo myymälään kesäpihan, josta asiakkaat saavat puutarhatöihinsä mullat ja kesäkukat.

”Asiakkaat ovat todella ilahtuneita oman kyläkauppansa päivittymisestä nykyaikaisemmaksi. Pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin laajemmalla valikoimalla”, kertoo myymäläpäällikkö Laura Seppälä.

Miljööuudistus toi toivottua selkeyttä ja raikkautta myymälään. Paistopiste, leipäkalusteet ja hyllypäädyt ovat uudet. Kaikki kylmälaitteet vaihdettiin energiatehokkaisiin ovellisiin malleihin.

Sale Hämeenkosken asiakkaat ovat toivoneet myymälään pika-kassaa. Toive toteutettiin uudistuksen yhteydessä, ja ostokset voi maksaa nopeasti ja sujuvasti uudella pika-kassalla.

Sale Hämeenkosken työntekijät ovat iloisia uudistuneesta myymälästä. Säädettävät kassapöydät ja lämmittimet lisäävät työhyvinvointia.

”Uudet kalusteet sekä nykyaikainen ja viihtyisä myymälä näkyvät myös työntekijöidemme fiiliksessä positiivisesti, kun arki on entistä sujuvampaa”, kertoo ryhmäpäällikkö Katri Lehtinen.

Uudistetun Sale Hämeenkosken avajaisia vietetään torstaina 10. huhtikuuta. Avajaisissa on ohjelmassa täytekakkukahvit, tuotearvonta ja erilaisia etuja.

”Haluan kiittää henkilökuntaamme loistavasta työstä ja joustavuudesta! Kiitos myös asiakkaillemme positiivisesta ja ymmärtäväisestä asenteesta uudistustöiden aikana. Tervetuloa tutustumaan uudistuneeseen myymäläämme”, kiittää Lehtinen.