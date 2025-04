KHO:n ennakkopäätös, joka koskee kansainvälistä suojelua

A oli pakotettu liittymään Talebanin joukkoihin hänen ollessaan alaikäinen. Hän oli Talebanin jäsenenä aseellisen selkkauksen yhteydessä osallistunut kolme kertaa vangittujen henkilöiden teloituksiin ja yhteensä seitsemän henkilön surmaamiseen. Tekoja oli pidettävä ulkomaalaislain 87 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuina sotarikoksina.

Alaikäisyydestään huolimatta A on ollut Talebanin joukoissa olleessaan ikänsä puolesta sekä myös henkisen kypsyytensä ja terveydentilansa huomioon ottaen rikosoikeudellisesti vastuunalainen. Asiassa oli kuitenkin arvioitava sitä, oliko A:n katsottava olevan henkilökohtaisessa vastuussa teoistaan ottaen huomioon häneen väitteensä siitä, että hän oli toiminut pakkotilassa.

Korkein hallinto-oikeus viittasi kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön vastuuvapausperusteita koskeviin määräyksiin ja pakkotilaa koskevaan oikeuskäytäntöön. Kyseessä voi olla pakkotila, jos poissuljentaan johtanut teko on tehty olosuhteissa, joissa itseä tai toista on uhannut välitön kuolema taikka jatkuva tai välitön vaikea ruumiinvamma. Kysymys on tällöin perustellusta ja nimenomaisesta uhasta, jollaiseksi ei riitä olosuhteista johtuva tilanteen yleinen uhkaavuus.

Korkein hallinto-oikeus arvioi, että olosuhteet sekä A:n liittyessä järjestöön että hänen siellä toimiessaan ovat olleet painostavat ja mahdollisesti muodostaneet potentiaalisen uhan A:n hengelle ja terveydelle. A on kuitenkin ollut osallisena talebanien toiminnassa noin vuoden ajan, eikä hän ole ensimmäistä ampumistilannetta lukuun ottamatta pyrkinytkään kieltäytymään hänelle annetuista tehtävistä. Hän ei myöskään ole yrittänyt paeta järjestöstä tuon vuoden aikana. A on tehnyt toistuvasti äärimmäisen vakavia rikoksia, joiden seurauksena seitsemältä ihmiseltä on riistetty henki. Kun otetaan huomioon olosuhteet kokonaisuudessaan, A:n ei voida katsoa olleen sellaisen välittömän uhan alla, josta kansainvälisesti määritellyssä pakkotilan käsitteessä on kysymys. A:n hengen tai terveyden ei näin ollen ole katsottava olleen välittömästi uhattuna eikä hänen toimineen pakkotilassa.

A:lle ei voitu antaa turvapaikkaa, koska hän oli tehnyt sotarikoksen, eikä kyse ole ollut pakkotilasta.

KHO 2025:28

Kort referat på svenska

HFD 2025:28