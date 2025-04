Ypäjän pitkäaikainen terveyskeskuslääkäri jää eläkkeelle – vastaanottotoiminta jatkuu

Hoidonsaanti Kanta-Hämeessä parantunut merkittävästi 4.4.2025 09:20:28 EEST | Tiedote

Kanta-Hämeen hyvinvointialue on onnistunut merkittävästi lyhentämään erikoissairaanhoidon hoitojonoja, mikä on johtanut parantuneeseen saatavuuteen. Yli kuusi kuukautta odottaneiden potilaiden määrä on puolittunut, kaihileikkausjonot ovat supistuneet viidennekseen ja kuulolaitesovitusten odotusajat ovat selvästi parantuneet. Työ jatkuu potilaslähtöisten ja sujuvien hoitoketjujen kehittämiseksi.