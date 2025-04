Bottega Gold – saavutettavaa luksusta samppanjan haastajalta

Bottega Gold on yksi maailman tunnetuimmista ja arvostetuimmista premium-proseccoista. Se syntyy Italian Veneton alueella, huolella valituista Glera-rypäleistä, ja ilmentää alueen viinintuotannon korkeaa laatua. Sen raikas, kukkainen ja hedelmäinen makuprofiili tekee siitä täydellisen valinnan aperitiiviksi, seurusteluhetkiin tai kevyiden ruokien kumppaniksi. Bottega on perheyritys, jonka viininviljelyperinne ulottuu vuoteen 1635. Nykyinen tarina alkoi vuonna 1977, kun Sandro Bottega toi suvun italialaisen käsityötaidon moderniin aikaan. Hänen suunnittelemansa ikoninen, kultainen pullo on patentoitu 2000-luvun alussa ja se on tunnistettava osa brändiä ympäri maailmaa. Bottega Gold on palkittu lukuisilla kansainvälisillä tunnustuksilla ja on maailman myydyin kuohuviini Duty-Free-kanavassa.