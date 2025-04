Kesällä tehdään salibandyhistoriaa: Suomen miehet kohtaavat kaukalossa Kiinan

Tapahtumassa on ensi kertaa salibandyssa mukana myös naisten sarja, ja Suomen naiset saavat alkulohkossaan vastaansa Tshekin, Singaporen ja Kanadan.

The World Gamesin salibandyn alkulohkot:

Naiset

Lohko A: Ruotsi, Sveitsi, Slovakia ja Thaimaa

Lohko B: Suomi, Tshekki, Singapore ja Kanada

Miehet

Lohko C: Ruotsi, Latvia, Sveitsi ja Filippiinit

Lohko D: Suomi, Tshekki, Kanada ja Kiina

The World Games 2025 järjestetään Kiinan Chengdussa. Salibandyn alkusarja pelataan 6. – 10.8, pudotuspelit 11. – 12.8. ja mitaliottelut 13.8. Sekä miehissä että naisissa mukana on kahdeksan joukkuetta, ja tuttuun tapaan peliaika otteluissa on 3 x 15 minuuttia. Joukkueeseen saa nimetä enintään 14 pelaajaa ja heidän lisäkseen päävalmentajan ja neljä lisähenkilöä.

The World Games on monilajitapahtuma, joka järjestetään neljän vuoden välein ei-olympialajeille. Urheilulajeja on mukana kaikkiaan 35 ja kilpailuja 28 eri suorituspaikalla 61 eri lajimuodoissa. Salibandy on mukana neljättä kertaa, tosin Lahdessa 1997 kyse oli vielä näytöslajista.

Tiesitkö: Suomen miehet ovat vuodesta 1985 alkaen kohdanneet salibandyssa seuraavat maat: Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Italia, Iso-Britannia, Itävalta, Japani, Kanada, Latvia, Liechtenstein, Norja, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Singapore, Slovakia, Sveitsi, Tanska, Tshekki, Ukraina, Unkari, Yhdysvallat, Venäjä ja Viro.