Foodin tuo markkinoille ensimmäiset Suomessa valmistetut karkkitaatelit ja maailman ensimmäiset karkkitaatelipatukat – vastaus kasvavaan taatelibuumiin

TIEDOTE: Takaisinveto varotoimenpiteenä Auringonkukansiementä sisältäviin tuotteisiin, muualla Euroopassa erästä löytynyt yksi positiivinen salmonellatulos 27.3.2025 12:29:06 EET | Tiedote

Teemme takaisinvedon Auringonkukansiementä sisältäviin tuotteisiin varotoimenpiteenä sillä samasta raaka-aine-erästä on tehty yksi positiivinen salmonellalöydös muualla Euroopassa. Erästä on saatu myös useita negatiivisia testituloksia. Foodin Oy:n tuotteista ei ole tehty salmonellalöydöksiä. Ei ole myöskään tiedossa, että kukaan olisi sairastunut käytettyään kyseisiä tuotteita. Takaisinvetopäätös tehdään elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän pohjalta (RASFF = Rapid Alert System for Food and Feed). Järjestelmässä on mukana Euroopan unionin jäsenvaltiot, komissio ja elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA. Ruokavirasto toimii Suomessa järjestelmän virallisena kansallisena yhteyspisteenä. Elintarviketurvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää ja suhtaudumme erittäin vakavasti löydökseen. Pahoittelemme asiaa. Teemme vähittäiskaupan toimijoiden kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että nämä tuotteet poistetaan myynnistä. Mikäli olet ostanut kyseisen erän tuotteen, v