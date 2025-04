VR ja HSL selvittävät keinoja HSL-lähijunien turvallisuuden parantamiseksi

Turvallisuus ja turvallisuudentunne ovat matkustajajunaliikenteen lähtökohtia, ja myös matkustajat arvostavat turvallisuuden korkealle. HSL-alueella turvallisuuteen liittyvät häiriöt ovat harvinaisia, mutta niiden määrä on ollut kasvussa. Satunnaisillakin tapauksilla on merkitystä asiakastyytyväisyyteen ja halukkuuteen matkustaa lähijunalla. HSL:n ja VR:n yhteinen tavoite on kehittää matkustuskokemusta etenkin turvallisuutta parantamalla. Tämän takia HSL ja VR ovat keskustelleet HSL-alueen lähijunaliikenteen palvelumallin päivittämisestä.

Keskustelujen tuloksena VR ja HSL ovat yhdessä laatineet alustavan suunnitelman mallista, joka painottaisi matkustajaturvallisuutta aiempaa enemmän. Suunnitellun uudistuksen tavoitteena on, että matkustajat kohtaisivat HSL-liikenteen junissa nykyistä useammin turvallisuushenkilökuntaa, kuten järjestyksenvalvojia. Suunniteltu malli myös yhtenäistäisi juna- ja metroliikenteen palvelua.

Suunnitellun uudistuksen myötä turvallisuushenkilökunta olisi aiempaa vahvemmin läsnä lähijunissa ja alueilla, joilta saadaan palautetta häiriöistä. Tavoitteena on myös saada häiriötilanteissa järjestyksenvalvonta paikalle aiempaa nopeammin. Lisäksi turvapalvelujen työntekijöiden koulutusta uudistettaisiin entistä asiakaslähtöisemmäksi.

Palvelumalliuudistuksessa tarkasteltaisiin turvapalveluiden ja lähiliikennekonduktöörien henkilöstömääriä ja sitä, miten henkilöstöä kohdistetaan. Suunniteltu palvelumalli voisi siten aiheuttaa muutoksia lähiliikennekonduktöörityön määrään. Toteutuessaan malli otettaisiin käyttöön pitkän siirtymäajan jälkeen aikaisintaan kesällä 2026.

HSL:n hallitus päätti 8.4., että palvelumallin uudistuksen valmistelu aloitetaan yhteistyössä VR:n kanssa mahdollisimman pian. Suunnitellun palvelumalliuudistuksen myötä VR käynnistää lähijunaliikenteessä työskentelevien konduktöörien työtä koskevat muutosneuvottelut. Neuvottelut määrittävät, millaiseksi palvelumalli lopulta muotoutuu ja mitkä olisivat mahdollisen muutoksen henkilöstövaikutukset.

Taustaksi: