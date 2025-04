OSAO myi Metsäkouluntien kiinteistöt

Myytyjen rakennusten bruttopinta-ala on yhteensä noin 3 600 m² ja myyty määräala noin 2,65 hehtaaria.

Kiinteistöjä on yritetty kaupata jo aiemmin tuloksetta, ja tontilta on vuosien aikana purettu useita huonokuntoisia rakennuksia.

”Rakennusten ylläpidosta koitui OSAOlle merkittävät kustannukset. On hyvä, että kiinteistöille löytyi vihdoin uusi omistaja ja käyttötarkoitus”, sanoo kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi.

Samalla alueella Oulujoen rannassa sijaitseva Vallinrannan koulutustila jää edelleen OSAOn omistukseen.

OSAOlla on tällä hetkellä kiinteistöjä noin 150 000 neliömetriä, ja tavoitteena on vähentää tiloja 95 000 neliömetriin. Osa kuntayhtymän kiinteistöohjelmaa on mittava kampushanke, jonka on määrä valmistua Oulun Kaukovainiolle vuonna 2032.