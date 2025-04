HHJ-tutkinnon suorittaneet vahvistavat yritysten hallitustyöskentelyä

Hämeen kauppakamari: Elinvoimaisen kunnan edellytyksinä ovat toimivat liikenneyhteydet ja työssäkäyntialueiden saavutettavuus 8.4.2025 07:00:00 EEST | Tiedote

Kunnissa päätetään monista yritysten toimintaa ja alueen elinvoimaa mahdollis­tavista asioista, kuten esimerkiksi paikallisesta liikenneinfrasta. Saavutettavuus on kasvavan, elinvoimaisen ja kilpailukykyisen kunnan edellytys. ”Hämeessä alueen saavutettavuuden osalta nousee esiin kolme keskeistä tavoitetta elinkeinoelämän näkökulmasta. Ensimmäinen on poikittaisten liikenneyhteyksien parantaminen, toinen on junayhteyksien kehittäminen ja kolmas on työssäkäyntialueiden nykyistä parempi saavutettavuus erityisesti alueemme teollisuusyritysten näkökulmasta”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.