Maataloustuet turvaavat huoltovarmuutta Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Helmikuun työllisyyskatsaus: Työttömyys jatkaa kasvuaan ja avoimet työpaikat vähenevät Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) 25.3.2025 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella oli helmikuun lopussa yhteensä 8 789 työtöntä työnhakijaa. Se on 755 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Suhteellisesti kasvua on kuitenkin tapahtunut Pohjanmaalla maltillisemmin (+ 9,4 %) kuin koko maassa (+ 12,7 %). Työttömiä oli helmikuussa 269 vähemmän kuin tammikuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Manner-Suomen alhaisin (7,6 %). Koko maassa vastaava osuus on 12,0 %. Tammikuuhun verrattuna työttömyysaste laski 0,3 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Koko maassa työttömyysaste pysyi samana kuin tammikuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 792 eli 390 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (- 33,0 %). Tiedot ilmenevät KEHA-keskuksen Työnvälitystilastosta.