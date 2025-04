Käytännön vinkkejä tuhohyönteisten torjuntaan – avoin koulutus museoammattilaisille ja yleisölle

Mitä tehdä, kun museon kokoelmia uhkaavat tuhohyönteiset ja -eläimet? Miten varmistaa, että historialliset esineet ja museorakennukset säilyvät turvassa? Tervetuloa kuuntelemaan asiantuntijaluentoa, jossa pureudutaan museon yleisimpiin tuholaisiin, niiden ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan.

Kysy konservaattorilta

Tilaisuudessa jaetaan käytännön vinkkejä siihen, miten suojata arvokkaat kokoelmat ja pitää museorakennukset kunnossa. Koulutus on museoammattilaisille suunnattu, mutta myös yleisölle avoin. Yleisöllä on mahdollisuus myös kysyä luennoitsijalta ohjeita, miten toimia, jos esimerkiksi vanhassa esineessä, tekstiilissä tai rakennuksessa on tuhohyönteisiä tai -eläimiä.

Suomenkielinen koulutus Savilahtitalossa (Merikaarrontie 5, Vähäkyrö) keskiviikkona 16.4. klo 17.00–18.30

Luennoitsijana rakennuskonservaattori Eija Saukkoriipi.

Tilaisuuden jälkeen käydään läpi ajankohtaisia asioita paikallismuseokentältä.

Kotiseutu- ja paikallismuseoille ilmainen ja avoin yleisölle.

Alueellinen vastuumuseo tarjoaa ruoan ja kahvit.

Ilmoittaudu 14.4.2025 klo 15 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kaj.hoglund@vaasa.fi.

Ruotsinkielinen koulutus Merenkurkun venemuseossa (Åminnentie 433, Maalahti) keskiviikkona 21.5. klo 17–19.30