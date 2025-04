Vantaalla Koivukylänväylän risteyssillan peruskorjaus tuo muutoksia liikenteeseen Tuusulanväylällä (kt 45) 15.4. alkaen

Siltojen korjaustyöt käynnistyvät Helsinki–Lahti-moottoritiellä Keravalla ja Tuusulanjoen sillalla 7.4.2025 10:24:00 EEST | Tiedote

Helsinki–Lahti-moottoritiellä Keravalla sijaitsevien Koivulan risteyssiltojen peruskorjaus alkaa huhtikuussa 2025. Työt toteutetaan samanaikaisesti molemmilla silloilla siten, että liikenteelle on rajoitetusti käytössä kaksi ajokaistaa kumpaankin suuntaan. Yöaikaan liikenne ohjataan tilapäisesti yhdelle kaistalle. Nopeusrajoitus työmaan kohdalla on 50 kilometriä tunnissa. Korjaustyöt valmistuvat heinäkuussa. Tuusulanjoen sillalla syksyllä aloitettua peruskorjausta jatketaan pintarakenteiden uusimisella. Liikenteelle on rajoitetusti käytössä yksi ajokaista kumpaankin suuntaan, ja työmaan kohdalla nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa. Korjaustyöt valmistuvat toukokuussa. Siltatyöt jatkuvat Saviontaipaleen ylikulkukäytävän korjaustöillä Keravalla kesäkuussa ja Laukkosken sillalla Pornaisissa heinäkuussa. Työn rakennuttaja toimii Uudenmaan ELY-keskus. Urakan valvonnasta vastaa WSP Finland Oy ja työn toteutuksesta vastaa MPV Infrarakenne Oy.