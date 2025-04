Lasten Keskuksen syksyn 2025 kirjoissa möröt hölöttävät ja leppäkerttu pälättää

Ruokasankareita voivat olla sekä lapset että aikuiset 30.1.2024 08:43:00 EET | Tiedote

”Sankari ei aina tarvitse supervoimia”, toteaa Vennin pehmolelukaveri Lyly. Ei etenkään silloin, kun kyse on ruuan pelastamisesta. Riittää jos ymmärtää, mistä ruoka oikein tulee ja miksi se on arvokasta, silloin on jo hyvät eväät toimia kuin oikea ruokasankari.