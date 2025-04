Flow Festivalin Heineken Backyard on hyväntuulisen klubimusiikin keidas

Suvilahden suojaisaan kulmaukseen rakentuva tunnelmallinen Heineken Backyard on keidas jokaiselle hyväntuulisen klubimusiikin ystävälle. Tänä vuonna Backyardin valloittavat odotetun paluu Flow’hun tekevä Antal, jonka energiset ja tunnelmalliset setit vetoavat muun muassa housen, afro-funkin ja boogien ystäviin. Lisäksi dekkien taakse nousevat berliiniläinen tuottaja ja DJ Danilo Plessow, joka on tullut tunnetuksi Motor City Drum Ensemble -projektinsa myötä niin laajasta musiikin tuntemuksestaan kuin teknisestä taituruudestaan sekä bristolilainen DJ ja tuottaja Batu, jonka omaperäinen teknoa ja bassomusiikkia yhdistelevä tyyli on tehnyt hänestä yhden genrensä tunnetuimmista nimistä.

Heineken Backyardille saapuu myös arvostettu pitkän linjan DJ Colleen ‘Cosmo’ Murphy, jolla on pitkä historia New Yorkin discokulttuurin kantavana voimana sekä yksi UK garagen tunnetuimmista sanansaattajista DJ EZ. Perkussiovoittoista ja nostattavaa baleaarista musiikkia soittava CC:DISCO! ja queer-bileiden ilosanomaa levittävä DJ-nelikko Horse Meat Disco tanssittavat niin ikään Backyardin vehreässä siimeksessä. Lisäksi ohjelmaan on kiinnitetty vakuuttavaa DJ- ja tuottajauraa pian vuosikymmenen ajan tehnyt chileläinen Paula Tape, jonka setit liikkuvat housesta ug-soundeihin sekä pohjoisirlantilainen queer DJ ja tuottaja Cormac, joka on tehnyt tunnetuksi ainutlaatuista tietämystään HI-NRG:stä, italo-housesta ja teknosta niin Lontoon kuin Berliinin tärkeimmillä klubeilla.

Kotimaan parhaat DJ:t tanssittavat Backyardilla, kun settinsä soittavat helsinkiläinen DJ, promoottori, bileaktivisti ja diskodiiva 12 Months of Pride, jonka sydän sykkii queer-yhteisölle ja turvallisten tilojen luomiselle, DJ Aleksi ja HiToshi harvinaisella back to back -setillään sekä neljän helsinkiläis-DJ:n Suvan, Deep Katin, OxPahan ja Mauan muodostama klubi-ilmiö Do U Remember House. Lisäksi takuuvarmat bileet takapihalle tuovat energisistä DJ-seteistään tunnettu Helsingin klubien diskokuningatar Hanna Ojanen, yli kolmen vuosikymmenen aikana karttuneesta levykokoelmastaan eklektisiä settejä valikoiva Lil Tony ja sielukkaan tanssimusiikin spesialistit Trevor Deep Jr. ja All Good Soundsystem back to back -keikallaan.

Heineken Backyardilla esiintyvät:

Antal, Danilo Plessow, Batu, Colleen ‘Cosmo’ Murphy, DJ EZ, CC:DISCO!, Horse Meat Disco, Paula Tape, Cormac, 12 Months of Pride, DJ Aleksi b2b HiToshi, Do U Remember House, Hanna Ojanen, Lil Tony ja Trevor Deep Jr b2b All Good Soundsystem.

Flow Festival 2025 järjestetään Helsingin Suvilahdessa 8.–10.8.2025. Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Julkistettuja esiintyjiä ovat muun muassa Charli XCX, FKA twigs, Little Simz, Air play Moon Safari, Underworld, Khruangbin, Yung Lean & Bladee, Bicep, Lola Young, Beth Gibbons, Veronica Maggio, Fontaines D.C., Montell Fish, Amaarae, Kneecap, Sam Quealy, Autechre, Snow Strippers, Joy Orbison ja Avalon Emerson. Tutustu koko ohjelmaan Flow Festivalin nettisivulla: https://www.flowfestival.com/artists/.

Vuoden 2025 Flow Festivalin pääyhteistyökumppani on Heineken. Muita kumppaneita ovat Cult, Google, Helsingin kaupunki, Lanson, Lyko, Nordea, Scandic, Tietoevry ja Vaasan, mediakumppaneita Clear Channel, Finnkino, Helsingin Sanomat ja Radio Helsinki, ja tuotantokumppaneita Creative Technology, Stopteltat ja Sun Effects.

www.flowfestival.com

www.instagram.com/flowfestivalhelsinki

www.facebook.com/FlowFestival

Liput:

Ticketmaster www.ticketmaster.fi

Tiketti www.tiketti.fi

1 päivän lippu: 159€

2 päivän lippu: 229€

3 päivän lippu: 269€

1 päivän Platinum-lippu: 229€

3 päivän Platinum-lippu: 419€

Hinnat voimassa toistaiseksi. Lipun hinta sisältää palvelumaksun.

Lehdistökuvat: https://www.flowfestival.com/flow-festival/media/