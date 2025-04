Tampereen yliopiston Vuoden Alumniksi on valittu energia-, pankki- ja mineraalialan vaikuttaja Johanna Lamminen

Vuoden Alumni​ -tunnustuksen saajat edustavat yliopiston tuottamaa osaamista ja tekevät omalta osaltaan näkyväksi yliopiston vaikuttavuutta ja alumnien merkitystä ympäröivälle yhteiskunnalle.​ Valinnan kriteerejä ovat muun muassa uraauurtavuus omalla alalla, yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä yliopiston, yhteiskunnan ja alumnien vuorovaikutuksen edistäminen. Vuodesta 2022 lähtien Tampereen yliopiston Vuoden Alumni -valintaan on vaikuttanut myös julkinen kampanja, jolla haetaan ehdotuksia Vuoden Alumniksi muun muassa yliopiston henkilökunnalta.

Johanna Lammisen Vuoden Alumni 2025 -valintaan vaikuttivat hänen monipuoliset ja laajavaikutteiset roolinsa energia-, pankki- ja mineraalialoilla. Tekniikan tohtoriksi tuotantotalouden oppiaineesta valmistunut Lamminen on työskennellyt toimitusjohtajana energiayhtiö Gasumilla sekä pankkialalla Danske Bankissa ja Evlissä. Gasumin toimitusjohtajana hän käynnisti kotimaisen biokaasutuotannon sekä pohjoismaisen kaasumarkkinan kehittämisen teollisuuden, raskaan liikenteen ja merenkulun tarpeisiin. Vuoden 2023 alusta lähtien Lamminen on toiminut hankeyhtiö Novana Oy:n toimitusjohtajana. Novanan tavoitteena on rakentaa Euroopan ensimmäinen vanadiinin tuotantolaitos. Vanadiinilla on keskeinen merkitys Euroopan vihreässä siirtymässä ja muun muassa virtausakkujen materiaalina.

Nykyisen Tampereen yliopiston ensimmäiseksi Vuoden Alumniksi valittiin vuonna 2019 biokemian tohtori Suvi Haimi. Vuonna 2020 Vuoden Alumni oli hallintotieteiden maisteri Sanna Marin, vuonna 2021 tekniikan tohtori Antti Kaunonen, vuonna 2022 yhteiskuntatieteiden tohtori Mika Aaltola ja vuonna 2023 arkkitehti Salla Eckhardt.

– Alumnit tekevät näkyväksi yliopiston merkittävää roolia yhteiskunnan ylläpitäjänä ja uudistajana. Vuoden Alumni Johanna Lamminen on edistänyt pohjoismaista siirtymää kestävään energiaan ja tehnyt samalla tamperelaista osaamista tunnetuksi niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Parhaillaan hän ratkoo Euroopan mineraaliomavaraisuuden haastetta. Lamminen osoittaa urapolullaan sen, että tutkintomme antavat vankan perustan monipuolisiin ja laajavaikutteisiin työtehtäviin ja suurienkin haasteiden rohkeaan ratkaisemiseen, totesi rehtori Keijo Hämäläinen.

Koulutustausta on ollut uralla punainen lanka

Johanna Lamminen on työskennellyt urallaan rohkeana ja uudistavana johtajana useissa organisaatioissa ja useilla eri toimialoilla. Päätyönsä ohella hän on toiminut aktiivisena hallituksen jäsenenä muun muassa Mandatum Oyj:ssä, Tieto Oyj:ssä, Sampo Oyj:ssä Cargotec Corporationissa, Evli Oyj:ssä, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAssa ja Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAssa.

Lamminen kertoo yliopisto-opintojen antaneen hänelle vahvan osaamispohjan ja muokanneen häntä myös ihmisenä vaativien haasteiden ratkaisijaksi. Koulutustausta tuotantotaloudessa on näkynyt punaisena lankana läpi koko uran.

– Taloutta ja teollisuutta yhdistävä koulutus antoi minulle sekä talousnäkökulman että insinöörimäisen ajattelutavan. Tästä yhdistelmästä on ollut työssäni valtavasti hyötyä. Kannatan muutenkin vahvasti poikkitieteellisyyttä, sillä synteesit luovat innovaatioita, Lamminen sanoo.

Lamminen kertoo innostuvansa helposti uusista haasteista ja hakeutuneensa siksikin moninaisiin työrooleihin. Ne ovat vastanneet hänen luontaiseen uteliaisuuteensa ja haluun oppia jatkuvasti uutta. Tärkeimpänä motivaationa työssä toimii kuitenkin parempi huominen.

– Meidän, nykyisten johtajien, tulee tehdä kaikki mahdollinen vihreän siirtymän toteuttamisessa, mutta samalla on huolehdittava, että siirtymä toteutetaan sosiaalisesti kestävällä tavalla. Koulutuksella on tässä iso merkitys, ja uskon vahvasti uusiin sukupolviin. Nuoret ovat edistyksellisiä ja innovatiivisia, ja olen varma, että he myös löytävät ratkaisuja tulevaisuuden moninaisiin haasteisiin, Lamminen toteaa.

Tieto valinnasta Tampereen yliopiston Vuoden Alumniksi tuli Lammiselle iloisena yllätyksenä.

– Olen valinnastani vilpittömän iloinen ja otettu. Olen todella kiitollinen koulutuksestani, ja on upeaa tulla huomioiduksi samassa joukossa aiempien Vuoden Alumnien kanssa. Heistä jokainen tuo esille Tampereen yliopiston moninaisuutta, Lamminen toteaa.

Vuoden Alumni 2025 Johanna Lamminen

Kotoisin Ikaalisista

Koulutus: tekniikan tohtori (tuotantotalous), Tampereen yliopisto, 2016

Nykyinen työ: toimitusjohtaja, Novana Oy

Työhistoriaa: toimitusjohtaja, Gasum Oy toimitusjohtaja ja talousjohtaja, Danske Bank Oy / Sampo Pankki Oy talousjohtaja ja vt. toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj Hallitusrooleja mm. Mandatum Oyj, Alisa-pankki Oyj, Cellmark AB, ETLA, EVA Savonlinnan Oopperajuhlat, Cargotec Corporation, Sampo Oyj, Tieto Oyj, Evli Oyj, Pohjan Voima Oy, Tekniikan edistämissäätiö

Asiantuntemus: pankki ja rahoitus, energia, kiertotalous





Tampereen yliopiston Vuoden Alumnit 2019–2025

Vuoden Alumneja on valittu nykyisessä Tampereen yliopistossa vuodesta 2019 lähtien. Mainitut tittelit olivat voimassa huomionosoituksen myöntämishetkellä.

2019: Sulapac Oy:n toimitusjohtaja Suvi Haimi.

2020: pääministeri Sanna Marin

2021: Cargotec Oyj:n Kalmar-liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja Antti Kaunonen

2022: Ulkopoliittisen instituutin johtaja, politiikan tutkija Mika Aaltola

2023: arkkitehti, rakennusten elinkaaren digitalisoinnin asiantuntija Salla Eckhardt

2024: Vuoden Alumnia ei valittu.

2025: Novana Oy:n toimitusjohtaja Johanna Lamminen