Kymenlaakson keskussairaalan naistentautien ja synnytysten osasto ja naistenpoliklinikka muuttavat 24.4.2025

Yhteydenotot Kymenlaakson hyvinvointialueen terveyspalveluihin kasvaneet merkittävästi alkuvuonna 2.4.2025 09:50:22 EEST | Tiedote

Kasvanut yhteydenottojen määrä on ruuhkauttanut terveyspalveluiden puhelin- ja chat-kanavia alkuvuonna. Asiakaspalvelun parantamiseksi ja ruuhkien purkamiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin muun muassa työjärjestelyin. Asiakkaille tämä on näyttäytynyt esimerkiksi takaisinsoittoina lauantaisin.