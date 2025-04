Tärkeää tietoa: Järvi-Suomessa lentotarkastetaan sähköverkkoa droneilla ja helikoptereilla

Järvi-Suomen Energia on aloittanut sähkölinjojen lentotarkastukset. Kyseessä on vuositarkastus, jossa käydään läpi puolet jakelualueen keskijänniteverkosta, tänä vuonna yhteensä 3200 kilometriä. Tarkastettavat alueet on merkitty kartalle: dronella tehtävät keltaisella ja helikopteritarkastukset sinisellä.

Helikopterilla toteutettavia tarkastuslentoja tehdään sään mukaan kahden, enintään kolmen viikon ajan 5.5. alkaen. Tarkastuksia saatetaan tehdä myös viikonloppuisin. Lennoilla noudatetaan erityistä varovaisuutta eläintilojen läheisyydessä.

Helikopteri lentää näiden kuntien alueella: Juva, Joutsa, Kangasniemi, Savonlinna, Mikkeli, Rantasalmi, Hankasalmi, Lievestuore, Luhanka, Hartola, Hirvensalmi ja Pertunmaa.

Tarkastuksilla paikannetaan johtokaduilta linjoja hipovia puita, raivausta tai vierimetsän hoitoa kaipaavia kohteita sekä vikaantuneita sähkölinjan komponentteja. Tarkastusten ansiosta voidaan ennaltaehkäistä sähkökatkoja tulevissa myrskyissä poistamalla riskipuut ja -oksat johtokaduilta ja korvaamalla vioille alttiit verkostokomponentit.

Järvi-Suomen Energian vuoden 2025 lentotarkastusalueet kartalla. Sinisellä merkityt tarkastetaan helikopterilla, keltaiset dronelennokeilla.

Sähköverkkoa tarkastetaan drone-lennokeilla 1800 kilometriä

Keväästä 2022 lähtien on voinut Järvi-Suomen Energian verkkoalueella havaita helikopterien lisäksi myös drone-lennokkeja lentämässä linjojen yllä. Droneilla tehdään samanlaisia kunnossapitolentoja kuin helikopterilla, eli tarkastetaan huolto- ja korjaustarpeita sekä kartoitetaan kasvillisuuden kasvutilannetta linjojen alla ja niitä ympäröivissä reunametsissä. Tänä keväänä tehtävät drone-lennot on aloitettu tällä viikolla ja ne päättyvät juhannukseen mennessä.

Drone-palveluita Järvi-Suomen Energialle tuottaa Evision Oy, joka kuuluu Suur-Savon Sähkö -konserniin. Yritys tuottaa sähköverkkoyhtiöille dataan ja data-analytiikkaan pohjautuvia kunnossapitopalveluita. Tämä sisältää muun muassa dronelennätystä linjojen yllä, mistä laite kerää kuvamateriaalia ja laserkeilausdataa.

Evisionin lentolaitteissa on yrityksen logo sekä lennättämiseen vaadittava operaattorin rekisteröintitunnus. Lennokkeja operoi maastossa Evisionin kumppani urakointiyhtiö Elvera.