Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 11.4.2025

Katupöly heikentää laajasti ilmanlaatua pääkaupunkiseudulla 27.3.2025 08:39:25 EET | Tiedote

Katupölyä on nyt runsaasti ilmassa. Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu on monin paikoin huono Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) mittausten mukaan. Pölyisintä on vilkkaasti liikennöidyillä alueilla. Ulkoillessa kannattaa valita kulkureitti mahdollisuuksien mukaan etäämmältä vilkkaasta kadusta. Jo yhden korttelin päässä ruuhkaisesta kadusta ilma on puhtaampaa.