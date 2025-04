Akava: Puolivälitarkastelusta tarvitaan päätöksiä ikäsyrjinnän poistamiseksi

– Selvityshenkilön ehdotukset ovat kaivattu askel kohti laadukkaampaa työelämä. Suomen siltatyömalli, jolla pyritään pidentämään työuria ja parantamaan työssäjaksamista, on tärkeä avaus. Sen pilotointi työurahuoltamon avulla auttaa parantamaan työhyvinvointia ja työssäjaksamista nuoremmissakin ikäryhmissä. Olemme Akavassa esittäneet järjestelmällisten urakatsausten tekoa työuran mittaan, joilla kartoitetaan työntekijän työkykyyn, osaamiseen, urasuunnitelmiin ja työuran hallinnan taitoihin liittyviä tarpeita, sanoo Akavan johtava asiantuntija Miika Sahamies.

Yksi työelämän laatuun keskeisesti vaikuttava tekijä on syrjintä. Akava Works -kyselyn mukaan 16 prosenttia akavalaisista on havainnut syrjintää työpaikallaan. Muiden vastaajien joukossa vastaava luku on 20 prosenttia. Akavalaisten kohdalla yleisimmät syrjintäperusteet ovat sukupuoli ja ikä.

– Kaiken työelämäsyrjinnän kitkeminen on välttämätöntä, sillä tarvitsemme eri-ikäisten ja erilaisista taustoista tulevien ihmisten panosta. On tärkeää, että selvityshenkilö on nostanut esille toimet syrjimättömän työelämän puolesta, mutta jatkossa mukaan on tuotava lisää konkretiaa. Raportissa suositeltavan anonyymin rekrytoinnin lisäksi tulee jatkaa yhdenvertaisuuslain päivittämistä, kuten selvityshenkilö toi esille työnsä alkuvaiheessa, Sahamies korostaa.

Päätettävänä muitakin työelämätoimia

Hallituksen puoliväliriihessä on ikäsyrjinnän lisäksi esillä monia muita keskeisiä työelämän laadun ja kehittämisen kysymyksiä.

– Ehdotamme, että henkilöstön hallintoedustuksen soveltamisraja asetetaan 50 työntekijään nykyisen 150 työntekijän asemesta. Alarajan laskeminen ja hallintoedustuksen levittäminen sekä käytäntöjen jatkuva kehittäminen vahvistavat yrityksiä ja Suomen kilpailukykyä, toteaa Akavan johtava asiantuntija Miia Kannisto.

– Raskaus- ja perhevapaasyrjintää pitää poistaa työelämästä tehokkaammin keinoin kuin nykyisin. Tämän pitäisi tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että lainsäädännön tasolla turvataan yhä paremmin raskaana ja perhevapaalla olevien oikeuksia. Korostamme valtiosihteeri Laura Rissasen johtaman kolmikantaisen Työelämän tasa-arvo ja perhevapaat -työryhmän esittämiä lainsäädäntöesityksiä ja niiden ripeää toimeenpanoa vielä tämän hallituskauden aikana kolmikantaisessa valmistelussa, kertoo Akavan tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö Lotta Savinko.