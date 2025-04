Pääsiäisen ostoskorissa punaviiniä ja vahvempia pääsiäisoluita – arvoviinivaraston helmiä myyntiin

Pääsiäinen on yksi Alkon vilkkaimmista sesongeista, jolloin kasvavat niin asiakasmäärät kuin litramyynti. Alko arvioi asiakasmäärän nousevan pääsiäisviikolla 20 prosenttia ja litramyynnin kasvavan noin 50 prosenttia normaaliin viikkomyyntiin verrattuna.* Punaviinin myynti kasvaa 72 prosenttia, valkoviinin 51 prosenttia, kuohuviinin ja roseen myynti kasvaa reilut 60 prosenttia.

Kiirastorstaina sekä pääsiäisviikon lauantaina 19.4. Alkot palvelevat normaalisti. Pitkäperjantaina 18.4. sekä toisena pääsiäispäivänä maanantaina 21.4. Alkot ovat alkoholilain mukaisesti suljettuna. Mikäli verkkokaupasta tilaa viimeistään 10. huhtikuuta, saa tilauksen toimituksen veloituksetta haluamaansa myymälään.

Lampaan kaverina klassinen punaviini

”Pääsiäinen on yksi ruokavuoden ehdottomista kohokohdista ja juhlapöydässä lampaalla on edelleen se päärooli. Klassikot ovat lampaalle varma valinta: punaviini Italian Toscanasta, Espanjan Riojasta tai Ranskan Bordeaux’sta. Uuden maailman pääsiäisklassikot ovat Australian shirazit ja Argentiinan malbecit”, kertoo tuoteviestintäpäällikkö Matti Syrjä.

”Koko kansan sommelierina meiltä saa pääsiäisen juomat palvelun kera, oli juoma sitten viini, olut tai vaikka alkoholiton. Tyhmiä kysymyksiä ei olekaan ja suosittelen kyllä lämpimästi nykäisemään myymälässä myyjiämme hihasta ja kysymään vinkkejä.”

Alkon myymälöiden tuote-esillepanot palvelevat Syrjän mukaan puolestaan helppoutta arvostavaa asiakasta. ”Esillä on pääsiäiseen juuri ne passelit täsmätuotteet, joista on helppo tehdä oma valinta. Tuotevalinnat ovat aina kunkin myymälätiimin omaa käsialaa.”

Pääsiäisolut on runsas ruokaolut

Pääsiäinen ja olut ovat liittyneet yhteen vuosisatojen ajan. Baijerilaiset munkit nauttivat vahvaa dobbelbock-olutta pääsiäistä edeltävän paastonajan nestemäisenä leipänä, ja samoin Belgiassa munkit saivat ravintoa luostarioluistaan.

Alkon valikoimassa on paljon pääsiäiseen sointuvia oluita, jotka maistuvat muhevan runsaalta ennen kesän kevyempiä makuja. Lampaan kyytipojaksi kannattaa valita olut, jossa on reilusti runkoa.

”Lampaalle sopii erinomaisesti esimerkiksi trappisti-olut. Maun lisäksi tarina ja perinteet oluen taustalla viehättävät: olut syntyy trappistiluostarissa munkkien tekemänä. Luonteeltaan olut on vahva-alkoholinen ja aromaattinen, usein makean maltainen,” kertoo Syrjä.

Vahvoista lagereista pääsiäispöytään sopivat esimerkiksi bock- ja dobbelbock-oluet. Hieman kevyempien makujen ystävät voivat valita vaikka tumman lagerin. Hedelmäisen kevyen ja runsaan hiilihappoisen Saison-oluen raikkaus sopii miedolle karitsalle.

Syrjän mukaan oluen yhdistäminen ruokaan on trendinä jatkuvassa kasvussa ja Alkon yli 1000 oluen valikoimasta löytyy jokaiselle jotakin. Pääsiäisenä oluen myynti kasvaa noin 20 prosenttia.

Mämmin kolmen m:n sääntö

Syrjä kertoo, että asiakkaat pohtivat pääsiäisestä toiseen mämmille sitä parhainta juomaparia.

”Mämmin muistisääntö on edelleen kolme m:ää: malaga, madeira ja marsala. Näissä ei voi mennä vikaan. Makeiden viinien luumuiset ja viikunaiset aromit taittuvat hyvin mämmin maltaisuuden kanssa.”

Olut mämmituokkosen kyljessä on sekin Syrjän mukaan luonteva makupari.

”Oluelta mämmin ylenpalttisen makea maltaisuus kaipaa tasapainottavia ominaisuuksia. Kuivemman portterin ja stoutin ohella voi toki kokeilla myös stoutin makeampia alatyyppejä, kuten sweet stoutia tai oatmeal stoutia, jotka toimivat myös mainiosti.”

Arvoviinivaraston helmiä myyntiin Arkadian myymälään

Alko laittaa arvoviinivarastonsa aarteita myyntiin 10. huhtikuuta alkaen Arkadian myymälään. Tuotteiden odotetaan kiinnostavan erityisesti viiniharrastajia.

”Meillä on upea varasto arvoviinejä, joiden myynnin pääsemme aloittamaan Arkadian myymälässä juuri pääsiäisen alla. Pääosa myyntiin tulevista on punaviinejä, mutta joukossa on myös valkoviinejä, samppanjoita ja väkeviä”, sanoo Syrjä.

Myynti käynnistetään 13 viinillä 10. huhtikuuta. Jatkossa tuotteita on myynnissä kerralla 5–10 erilaista ja valikoimaa tarkastellaan kuukausittain.

Kellarin aarteita myydään ainoastaan Arkadian myymälässä. Verkkokaupassa myyminen ei ole mahdollista, koska tuotteiden alkuperäiset korkit eivät välttämättä kestä kuljetusta. Tuotteiden valikoimaantulon ensimmäisenä päivänä on voimassa myyntirajoite, jonka mukaan asiakas voi ostaa yhden pullon per tuote.

”Suurin osa myyntiin tulevista tuotteista on 1960–1980-luvuilta, mutta joukossa saattaa olla vanhempiakin helmiä. Myyntihinnat ovat maailmanmarkkinahintojen mukaisia ja alle 50 eurosta tuhansiin euroihin.”

Alkon maaliskuun myynti laski 13 prosenttia

Vuonna 2024 pääsiäinen ajoittui maaliskuuhun ja tänä vuonna huhtikuuhun. Pääsiäinen on yksi Alkon vilkkaimmista sesongeista, eivätkä näiden kuukausien myyntilitrat ole vertailukelpoisia keskenään. Myyntipäiväkorjattuna Alkon myyntilitrat laskivat tämän vuoden maaliskuussa 13 prosenttia verrattuna vuoden 2024 maaliskuuhun. Ilman myyntipäiväkorjausta maaliskuun litramyynti laski 26 prosenttia. Linkki tilastoihin (ilman myyntipäiväkorjausta).

*Pääsiäismyyntiä on verrattu tämän vuoden ns. normaaliin viikkomyyntiin.