Kansainvälinen asiantuntija ylistää Rukan uusia pyöräilyreittejä

Viime kesänä avattu Ruka-Kuusamon gravel-reitistö on 900 kilometrin yhdistelmä sorateitä, metsäautoteitä, polkuja ja pitkospuita – ja lähes jokaisen mutkan takaa löytyy järvi tai taukopaikka. Reittejä pitkin voi polkea vaikka Pienen Karhunkierroksen lähtöpaikalle Oulangan kansallispuistoon, jättää pyörän parkkiin ja piipahtaa Niskakosken riippusillalle ihailemaan joen pauhua. Reitistön solmukohdat eli hubit löytyvät Rukan kylästä ja Kuusamon keskustasta.

Rukalla gravel-pyöräily on rullaavaa ja rauhallista – täällä ei tarvitse jonottaa, kuten suosituissa Etelä-Euroopan kohteissa. Samalla pääsee vierailemaan ikonisissa luontokohteissa.

– Tämä kaikki on meille niin arkista, että sen ainutlaatuisuus voi jäädä helposti huomaamatta, pohtii Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n toimitusjohtaja Janne-Juhani Haarma.

Rukan gravel-reitit ovat huippulaatuisia

Rukan 900 kilometrin gravel-reitit tarjoavat unohtumattomia elämyksiä niin aloittelijoille kuin kokeneillekin pyöräilijöille. Englantilainen pyöräilyasiantuntija ja -toimittaja Phil Gale, joka on pyöräillyt ympäri maailmaa, vieraili Ruka-Kuusamossa viime kesänä ja suitsuttaa kokemustaan:

– En tiennyt, että Euroopassa on näin laaja, koskematon ja huippulaatuinen gravel-pyöräilyreitistö. Rukalta löytyy avaruutta, erämaata ja ajettavaa – sellaista, mikä yleensä yhdistetään Amerikkaan. Loputtomat metsät, joissa voi eksyä hyvällä tavalla, ehkä päivän päätteeksi tarkkailla etäältä karhuja ja saunoa sekä pulahtaa puhtaaseen järveen – mitä muuta voisi toivoa gravel-pyöräilykohteelta?

Ruka - House of Gravel: 900 km ja 90 päivää gravelia

Ruka - House of Gravel avaa ovensa gravel-vaikuttajille juhannusviikosta syyskuun puoliväliin – tarjolla on lähes 90 päivää pyöräilyn juhlaa. Ruka-Kuusamo Matkailu ry tarjoaa valituille vaikuttajille kolmen yön maksuttoman majoituksen, joka sijaitsee Rukan kylän kupeessa ja tarjoaa yösijan kymmenelle hengelle. Virallisesta Ruka - House of Gravelista eli Rukalodgesta löytyy pyörien pesu- ja huoltopiste sekä säilytystilat. Kampanjassa on mukana myös VR sekä paikallisyrityksiä. Ilmaisia Social ride -yhteislenkkejä järjestetään ajalla 17.6.-19.8, joihin kaikki ovat tervetulleita.

– Gravel-pyöräily kasvaa kaikista pyöräilylajeista nopeimmin, ja tämän kampanjan avulla meillä on mahdollisuus näyttää, mitä Rukalla on tarjota. Olemme iloisia, että olemme saaneet huikeaa palautetta kansainvälisiltä asiantuntijoilta uudesta gravel-pyöräilyreitistöstämme – ja nyt kutsumme suomalaiset gravel-pyöräilyvaikuttajat kokemaan sen itse, kertoo Haarma.

Ruka - House of Gravel on avoinna 16.6.–14.9.2025. Hakuaika on käynnissä ja päättyy 27.4. Lue lisää ja hae mukaan: https://gravel.ruka.fi/fi/house-of-gravel