Henrikssonin raportti on valmis – 25 kohtaa EU:n sisämarkkinoiden vahvistamiseksi ja byrokratian vähentämiseksi

– Euroopan on näytettävä, että seisomme omilla jaloillamme. EU:ssa on 450 miljoonaa asukasta ja se on yksi maailman suurimmista talousalueista, mutta sisämarkkinoidemme koko potentiaalia ei hyödynnetä. Pärjätäksemme maailmanlaajuisessa kilpailussa, erityisesti nykyisessä haastavassa maailmanpoliittisessa tilanteessa, meidän on vahvistettava kilpailukykyämme, kevennettävä yritystemme hallinnollista taakkaa ja poistettava turhaa byrokratiaa, toteaa europarlamentaarikko, Renew Europe -ryhmän varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).