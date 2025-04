Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 8.4.2025

Lautakunnan tiistaina 8. huhtikuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.

Kokouksen esityslista on saatavilla toimialan verkkosivuilta.

Lautakunnalle annettiin kokouksen yhteydessä lisätietoa perusopetuksen rahoituksesta, koska eri yhteyksissä on herännyt kysymyksiä, onko kaupunki leikannut perusopetuksen budjettia.

Helsingin kaupunki ei ole leikannut perusopetuksen rahoitusta. Vuoden 2025 talousarviossa perusopetuksen budjettia lisättiin 20 miljoonalla eurolla. Lisäksi perusopetuksen koulujen budjetteihin lisättiin tarveperusteiseen rahoitukseen 0,9 miljoonaa euroa ja painettuihin oppimateriaaleihin 0,4 miljoonaa euroa.

Perusopetukseen on kuitenkin ollut mahdollista hakea ja saada määräaikaisia valtionavustuksia, joiden määrää valtio on vähentänyt. Hankerahoitus on siis vähentynyt. Tätä rahoitusta ei alun perinkään ole tarkoitettu pysyvien menojen rahoittamiseen ja kouluilla on ollut tieto tämän rahoituksen vähenemisestä.

Lisäksi perusopetuksen tarveperusteista rahoitusta ei ole leikattu. Se on Helsingissä yli kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa 4,1 miljoonasta 9,7 miljoonaan euroon. Koska kyse on tarveperusteisesta rahoituksesta, tarpeet tarkistetaan määräajoin. Se tarkoittaa, että jotkut koulut voivat saavat tätä rahoitusta aiempaa vähemmän ja jotkut enemmän.

Uutena toimenpiteenä on muutos S2-/R2-opetuksen rahoituksen osalta vastaamaan enemmän valtion rahoitusperiaatteita. Niiden mukaisesti S2-opetuksesta annetaan koulujen budjetteihin täysi lisäresurssi kuuden vuoden ajan oppilaan aloitettua S2-opetuksen. Tämän jälkeen valtion rahoitus loppuu, mutta lautakunnan päätöksen mukaisesti Helsingin peruskoulut saavat edelleen 50 % lisärahoituksen eli lisärahoitusta jatketaan, vaikka valtion rahoitus loppuu. Aiemmin tuki jatkui oppilaan osalta tämänkin jälkeen täysimääräisenä.

Oppilasmäärä vaikuttaa koulujen budjettiin. Jos koulun oppilasmäärä laskee, se vaikuttaa rahoitukseen. Kaupungin koulujen vuosiluokkien 1-6 keskimääräinen luokkakoko oli lukuvuonna 2024-2025 noin 22 oppilasta.

Oppimisen tuen lakimuutosta ei ole tällä hetkellä huomioitu vuoden 2025 talousarviossa. Kaupungin budjettiperiaatteiden mukaan budjeteissa ei huomioida lakimuutoksia, jotka eivät ole voimassa talousarviota hyväksyttäessä. Uuden tuen lainmuutoksen vaikutukset rahoitukseen tullaan arvioimaan osana vuoden 2025 talouden ennustetta sekä vuoden 2026 talousarviota.