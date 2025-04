Aluehallituksen käsittelyssä sairaalapalveluiden toiminnan ja talouden ohjausryhmän raportti

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sairaalapalveluiden vastuualueen toiminnan ja talouden ohjausryhmän loppuraportti

Aluehallitus päätti merkitä sairaalapalveluiden talouden ohjausryhmän selvityksen ja loppuraportin tiedoksi​ ja velvoitti sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan ottamaan huomioon ohjausryhmän selvityksen suositukset jatkotoimenpiteistä ja toimeenpanemaan ne. Lisäksi aluehallitus velvoitti sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialaa raportoimaan aluehallitukselle toimenpiteiden toteutumisesta syksyllä 2025.

Sairaalapalvelujen ohjausryhmän tehtävänä oli muun muassa selvittää hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon kustannukset suhteessa alueen väestön palvelutarpeeseen. Tehtyjen vertailujen perusteella Keski-Suomen hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon toiminta on kustannustehokasta ja kustannuspoikkeamia selittää lähinnä palveluiden korkea kysyntä. Syventämällä perus- ja erikoissairaanhoidon integraatiota voidaan parantaa hoidon jatkuvuutta ja vähentää kokonaiskustannuksia. Raportissa suositellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation syventämistä, jonojen purkamista ja kannattamattomista ostopalveluista luopumista, lähetteiden korvaamista konsultaatioilla sekä näytteenottojen tehostamista ja yhteistoiminta-alueen tasoisten hankintamenettelyjen kehittämistä.

Valtionavustus ja suunnitelma pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi 2025–2027

Aluehallitus merkitsi tiedoksi saadun hankerahoituksen sekä suunnitelman pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi. Suomen hallituksen hallitusohjelman mukaisesti keskeisten ministeriöiden, keskuskaupunkien, hyvinvointialueiden ja järjestöjen kanssa on käynnistetty valtakunnallinen ohjelma pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi. Keski-Suomen hyvinvointialue ja Jyväskylän kaupunki hakivat marraskuun 2024 lopussa rahoitusta yhteisellä hakemuksella, jossa hyvinvointialue on hallinnoijana ja kaupunki kumppanina. Ympäristöministeriö myönsi Keski-Suomen hyvinvointialueen ”Koti kaikille Keski-Suomessa” -hankkeelle 31.1.2025 valtionavustusta 210 212 euroa (80 % haetusta summasta) käytettäväksi ajalle 1.2.2025-30.6.2026.

Ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen palvelusetelin sääntökirja

Aluehallitus päätti hyväksyä ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen palvelusetelin sääntökirjan. Hyvinvointialue järjestää palveluita omana toimintana, ostopalveluina ja palveluseteleillä. Palvelusetelit ovat käytössä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelusetelitoiminnassa ei synny sopimusta järjestäjän ja palveluntuottajan välille, vaan toimintaa ohjataan sääntökirjoilla, joiden noudattamiseen kumpikin osapuoli sitoutuu. Hyvinvointialueella on käytössä palveluseteleiden sääntökirjan yleinen osa sekä palvelusetelikohtaiset sääntökirjat kullekin palvelulle.

Yhteisöllisen asumisen palvelusetelin sääntökirjan sisältö tulee yhteisöllisen asumisen palvelukuvauksesta ja siinä kuvataan muun muassa palvelun sisältövaatimuksia, tukipalveluita, henkilöstön pätevyysvaatimuksia ja osaamista. Sääntökirjassa käydään läpi tietojärjestelmävaatimuksia, RAI-arviointimenetelmää osana palvelun myöntämistä sekä palvelusetelin arvon määrittelyä.



Erityislastenvahti-toiminta järjestämisen päättäminen

Aluehallitus päätti, että Erityislastenvahtitoiminnan (Elva) järjestäminen päättyy Keski-Suomen hyvinvointialueella. Aiemmat lautakuntakäsittelyt ja evästykset on huomioitu valmistelussa. Toimintaa on jatkettu vuosina 2023–2024 hyvinvointialueella turvallisen siirtymän perusteella. Edellisinä vuosina palvelun käyttöä on jatkettu jämsäläisille vammaispalveluiden perheille. Palvelun käyttö on ollut vähäistä ja sen kustannusvaikutus pieni. Yhdenvertaisuus huomioiden palvelua käyttäneille perheille voidaan järjestää tarvetta vastaavaa palvelua muulla tavoin. Palvelun piirissä olleille lapsille järjestetään heidän palvelutarvettaan vastaava korvaava palvelu tarvittaessa vammaispalvelulain 24 §:n mukaisena lyhytaikaisena huolenpitona, kuten järjestetään muualla Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Hätäkeskuslaitoksen laillisuusvalvontaa sekä suunnittelu- ja kehittämistoimintaa koskevan suunnitelman ja sen toteutuksen hyväksyminen

Aluehallitus päätti, että Keski-Suomen hyvinvointialue hyväksyy rekisterinpitäjänä Hätäkeskuslaitoksen laillisuusvalvontaan sekä suunnittelu- ja kehittämistoimintaan liittyvän suunnitelman. Suunnitelma toteutetaan hätäkeskustoiminnan havainnoinnista annetun ohjeen mukaisesti. Hätäkeskustoiminnalla tarkoitetaan hätäkeskuspalveluja ja Hätäkeskuslaitoksen välittämään hätäilmoitukseen tai tehtävään liittyviä pelastustoimen, poliisin ja sosiaali- ja terveystoimen ja Rajavartiolaitoksen välittömiä toimenpiteitä edellyttävien lakisääteisten tehtävien hoitamista Hätäkeskuslaitoksen tuella. Toiminnan tavoitteena on tasalaatuinen palvelu, toiminnan yhdenmukaisuus sekä henkilöstön ammatinhallinnan ja työhyvinvoinnin edistäminen. Havainnoinnin avulla saaduilla tiedoilla kehitetään muun muassa hätäilmoituksen käsittelyä ja operatiivisen henkilöstön ammatinhallintaa.

Hyvinvointialuealoite neurokirjon toimenpideohjelman laatimisesta hyvinvointialueella

Aluehallitus hyväksyi laaditun vastauksen hyvinvointialuealoitteeseen neurokirjon toimenpideohjelman laatimisesta ja totesi aloitteen loppuun käsittelyksi. Keski-Suomen hyvinvointialue on vastaanottanut 20.8.2024 Autismiyhdistys ry:n aloitteen, joka koskee neurokirjon toimenpideohjelman laatimista hyvinvointialueella. Asiaa käsiteltiin Työikäisten ja ikääntyneiden lautakunnassa. Lautakunta korosti erikoissairaanhoidon, perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja sosiaalipalveluiden integraation merkitystä ja saumatonta yhteistyötä. Hoito- ja palveluketjun eheys on tärkeä asiakaslähtöisyyden sekä kustannusvaikuttavuuden kannalta.

Valtuustoaloitteet

Aluevaltuuston 18.3.2025 kokouksessa jätettiin valtuustoaloitteita, jotka aluevaltuusto lähetti aluehallitukselle valmisteltavaksi.

Aluehallitus antoi Lapsi- ja perheystävällinen Keski-Suomi ohjelma -valtuustoaloitteen strategiajohtaja Anu Pihlin, palvelujohtaja Nina Peräsen, järjestämispäällikkö Jarna Virtasen, lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut vastuualuejohtaja Päivi Kalilaisen ja palvelujohtaja Maria Lehtisen valmisteltavaksi sekä 1.6.2025 toimintansa aloittavan hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan käsiteltäväksi.

Aluehallitus antoi Perusterveydenhuollon ja hoidon jatkuvuuden kehittämisohjelma vuoteen 2030 – omalääkärimallin asteittainen käyttöönotto -valtuustoaloitteen johtajaylilääkäri Heikki Miettisen, sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialajohtaja Kati Kallimon ja terveydenhuollon palveluiden vastuualuejohtajan valmisteltavaksi sekä 1.6.2025 toimintansa aloittavan hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan käsiteltäväksi.

Aluehallitus antoi Nenästä otettavan infektiotestin käytön lopettamiseksi -valtuustoaloitteen johtajaylilääkäri Heikki Miettisen ja infektioylilääkäri Jaana Leppäaho-Lakan valmisteltavaksi sekä 1.6.2025 toimintansa aloittavan hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan käsiteltäväksi.

Aluehallitus antoi Vanhusten ympärivuorokautisen hoivan yksiköiden sulkemisen keskeyttämiseksi -valtuustoaloitteen ikääntyneiden ja vammaisten palvelujen vastuualuejohtaja Tuija Koiviston ja toimialajohtaja Kati Kallimon valmisteltavaksi sekä 1.6.2025 toimintansa aloittavan hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan käsiteltäväksi.

Muut asiat

Aluehallitus päätti perustaa 1.5.2025 alkaen ylilääkärin viran sosiaali- ja terveyspalveluiden keskitettyihin palveluihin ja vahvisti viran kelpoisuusehdot esittelytekstin mukaisesti.

Aluehallitus merkitsi tiedoksi tulleet yhtiökokouskutsut. Aluehallitus nimesi tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paanasen Tiera Oy:n yhtiökokoukseen 29.4.2025 kokouskohtaiseksi edustajaksi ja antoi kokousedustajille evästyksiä kokouksiin.

Aluehallitus päätti muuttaa kesäkuun kokouksen ajankohtaa pidettäväksi tiistaina 17.6.2025 kello 14.

