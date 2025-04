Eurojackpotin potti kohoaa 45 miljoonaan euroon – Suomeen monta suurvoittoa

Eurojackpotin tiistai-illan arvonnan (kierros 15/2025) oikea rivi on 17, 39, 40, 41 ja 47. Tähtinumerot 5 ja 8.



Kierroksen suurimmat voitot osuivat meille Suomeen, kun muuramelainen nettipelaaja ja kymmenen hengen valmisporukka nappasivat 5+1 -tuloksillaan 723 812 euroa. Porukan jäsenet asuvat Tampereella, Hyvinkäällä, Paimiossa, Kalajoella, Liedossa, Helsingissä, Kouvolassa, Raahessa, Valkeakoskella ja Lahdessa, ja jokainen porukan jäsen kuittasi itselleen noin 72 000 euroa.



Suomesta löytyi tänä iltana myös kaksi 5+0 -oikein tulosta, joilla voitti 204 098 euroa. Toinen voittorivi oli pelattu SEO Sodankylän huoltoasemalla ja toinen rivi K-Market Veturissa Hyvinkäällä. 5+0 -voittoja osui myös yksi Espanjaan ja yksi Alankomaihin.



- Isot onnittelut kaikille illan suurvoittajille, joita saatiin tänään Suomeen ilahduttavan monta! Muurameen osui illan isoin voitto, ja jaettua onnea oli tarjolla suositussa valmisporukkapelissä. Nämä "sadan rivin lakanat" ovat nousseet pelaajien suureen suosioon, ja on upeaa, että toinen illan suurimmista voitoista osui juuri tällaiseen kimppapeliin, iloitsee Veikkauksen viestintäpäällikkö Eine Alho.



Tiistai-Jokerin voittorivi on 3 4 8 4 8 0 2. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.



Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Sydney 46. Lomatonneja voitettiin kolme kappaletta.