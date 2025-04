Saunaravintola Kaihun kattoterassi avautuu pääsiäiseksi

Saunaravintola Kaihun katolle kohoava upea Kaihu Rooftop palvelee ensimmäisen kerran kiirastorstaina 17.4. Kaihu Rooftop on noin 80 asiakaspaikkainen kattoterassi, jonne voi tulla viettämään aikaa myös ilman ajatusta saunomisesta. Kaihu Rooftop tarjoilee asiakkailleen suunkostuketta aina kahveista virvokkeisiin ja drinkkeihin. Ravintolan vitriinistä löytyy niin pientä kuin isompaakin suolaista ja makeaa purtavaa. Laajempi ruokalista nousee myyntiin toukokuun loppupuolella, kunhan kelit lämpenevät kunnolla. Avajaispäivänä kattoterassilla nautitaan rennosta tunnelmasta live-DJ:n tahtiin ja Rooftop on avoinna klo 15–21, mikäli kevätsää on suosiollinen.

- Kaihun avaralta kattoterassilta löytyy myös viihtyisä ja suojaisa lasitettu pergola, joten terassin tunnelmasta on mahdollista nautiskella myös tuulelta ja sateelta suojassa Mikkelipuiston maisemia ihaillen. Halutessaan terassivieraat voivat varata itselleen myös saunavuoron Kaihusta ja siirtyä sisätiloihin rentoutumaan alakerran Lounge barin ja saunaosaston puolelle - tai poiketa naapuriin ravintola Greenerin herkkujen äärelle, kertoo Mikkelipuiston puistopäällikkö Inari Vähätiitto Osuuskauppa Suur-Savolta.

Perjantaina 18.4. Mikkelipuiston ympäristöön piilotetaan muun muassa St. Michel Summerfestien festarilippuja, joita voi tulla etsimään puistosta iltapäivän puolella. Kaihun viihtyisästä kattoterassitunnelmasta pääsee nauttimaan koko pääsiäisviikonlopun ajan, sillä Rooftop on avoinna perjantaista sunnuntaihin 18.–20.4. klo 12–20. Tuhdimpaan herkutteluun Mikkelipuistossa on tarjolla ravintola Greenerin runsas pääsiäisbuffa perjantaista maanantaihin 18.–21.4. klo 12–16.

Pääsiäisen jälkeen Kaihun Rooftop on avoinna huhti-toukokuussa viikonloppuisin sekä tietenkin vappuaattona. Vappuaattona 30.4. kattoterassilla järjestetään teemabileet live-DJ:n tahdittamana klo 15–23. Myös Rooftopin kesään on suunnitteilla erilaista ohjelmaa ja teemailtoja, ja kesäkuun alusta alkaen kattoterassi on avoinna päivittäin.

Saunaravintola Kaihun alakerta ja ravintola Greeneri palvelevat Mikkelipuiston kävijöitä tuttuun tapaan joka päivä. Ravintoloiden tarkemmat aukioloajat ja Mikkelipuiston muut kevään tapahtumat löytyvät Mikkelipuiston sivuilta: https://mikkelipuisto.fi/