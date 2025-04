Säveltäjä Aulis Sallisen 90-vuotisjuhlakonsertti Naantalin Musiikkijuhlilla

Naantalin Musiikkijuhlien legendaarinen puistokonsertti palaa Kultarantaan juhlaohjelmalla 8.4.2025 12:05:00 EEST | Tiedote

Naantalin Musiikkijuhlat on perustamisestaan, vuodesta 1980, lähtien konsertoinut tasavallan presidentin kesäasunnon puistossa Kultarannassa. Kultaranta puutarhoineen on remontoitu ja aukeaa tänä kesänä yleisölle. Nyt on myös Musiikkijuhlien aika palata Kultarantaan. Pe 6.6. konserttilavalle nousee legendaarinen, 100 vuotta täyttävä tanssiorkesteri Dallapé maamme eturivin artisteineen, solistinaan Juha Hostikka. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb isännöivät Kultarannan konserttia.