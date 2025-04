”Hiiri ja puolukka”-kirja tarjoaa innostavaa luettavaa juuri lukemaan oppineelle lapselle!

O-SAAT-KO JO VÄ-HÄN? SE RIIT-TÄÄ!



Hiiri & puolukka on MI-NÄ LU-EN -kirjasarjan kolmas osa. Hiiri on piilosilla ja katselee pilvien muotoja. Herkullinen pähkinä on jumissa purkissa, mitenköhän sen saisi sieltä pois? Tarinat ovat lyhyitä ja kirja on tavutettu SUUR-AAK-KO-SIN. Tämän kirjan juuri lukemaan oppinut lapsi pystyy itse lukemaan kannesta kanteen!



MI-NÄ LU-EN -kirjat on tarkoitettu aivan lukutaidon alkumetreille. Sarjaan kuuluu kuusi kirjaa, joista jokainen sisältää kolme erityyppistä tarinaa. Tekstiä on sopivan vähän ja selkeät kuvat tukevat lukemisen ymmärtämistä. Tarinoissa on käytetty monipuolisia ja nokkelia ratkaisuja. Hauskat kuvat tuovat yksinkertaisiin teksteihin lisää syvyyttä ja huumoria. Kirjoissa on pieniä tehtäviä, jotka varmistavat, että lapsi on ymmärtänyt lukemansa.



Kirjojen pääkohderyhmä on juuri lukemaan oppinut lapsi, mutta niitä voi lukea myös kuvakirjana pienemmän lapsen kanssa. Lisäksi ne toimivat hyvin tukemaan vieraskielisen lapsen suomen kielen oppimista. MI-NÄ LU-EN -sarja on kahden opettajan luoma kokonaisuus, johon kuuluu myös Hiiri ja metsän aarre-satukirja aikuisen ja lapsen yhteiseen lukuhetkeen. Sarjan kolme ensimmäistä osaa: Hiiri ja hilla, Hiiri ja mustikka ja Hiiri ja puolukka julkaistaan keväällä 2025.

Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: Anita Salo

anita@basambooks.fi