Hotellilegendan vauhti kiihtyy kohti kesää – nyt avautuivat modernit tapahtumatilat ja uusia huoneita

Hotelli oli suljettuna lähes vuoden ja avautui asiakkaille marraskuussa 2024. Ensimmäisessä vaiheessa uudistettiin hotellihuoneet, vastaanotto sekä kokoustilat ja ravintolat. Nyt valmistuneessa toisessa vaiheessa uudistettiin hotellin laajennussiiven sata hotellihuonetta sekä modernit kokous- ja tapahtumatilat.

Huoneista odotetuimpia ovat erityisesti pitkäaikaismatkustajille tai kesälomareissaajille sopivat perhehuoneet. Kiinnostava uutuus on myös näyttävä Tikkurila Festivaali -teemahuone.

– Hotellin suosio ja myynti on ylittänyt kaikki odotuksemme. Uudistuneet huoneet ja kokoustilat tuovat lisää kapasiteettia ja uudistus kaikkinensa on saanut valtavasti kehuja niin kanta-asiakkailta kuin uusiltakin asiakkailta. Tästä vauhti vain kiihtyy: kesällä odotamme vieraaksi perheitä nauttimaan Helsingin ja Vantaan kesätapahtumista ja nähtävyyksistä sekä tietenkin uusista perhehuoneistamme. Heinäkuussa hemmottelemme lapsia ja aikuisia rakentamalla suuren leikkihuoneen, hotellinjohtaja Martin Andergård juttelee.

Hotellin perintö velvoittaa

Original Sokos Hotel Vantaa palvelee laajaa asiakaskuntaa jo neljättä vuosikymmentä ja on toiminut ensimmäisenä pysäkkinä pääkaupunkiseudulle saapuville matkaajille.

– Meidän hotellimme on ollut kohtaamispaikka yrityksille ja järjestöille, lähialueen asukkaille ja matkailijoille, ja monien tärkeiden hetkien näyttämö. Olemme myös merkittävä työllistäjä majoitus- ja ravintola-alalla ja tulemme olemaan sitä myös tulevaisuudessa, Andergård painottaa.

Hotelli perustettiin vuonna 1991 ja jo silloin strategiaksi valittiin tarjota asiakkaille rentoutumisen ja vapaa-ajan keidas, riippumatta matkan tarkoituksesta. Nykyään legendaariseen hotelliin matkaavat yhä uudelleen niin työmatkalaiset, vapaa-ajan matkustajat, kokoustajat ja ravintola-asiakkaat.

– Original Sokos Hotel Vantaa on tunnettu ainutlaatuisesta tunnelmastaan ja unohtumattomista kokemuksista, joita se on tarjonnut asiakkailleen ja vierailleen. Tämä perintö velvoittaa – nykyisen tiimin tehtävänä on vaalia ja vahvistaa sitä entisestään, Andergård alleviivaa.

Vantaa kiihdyttää kasvuvauhtia ja houkuttelee vieraita

Hotellikiinteistön omistajan KEVAn tuella on myös ollut suuri merkitys hotellin kehittymiselle.

– Sokos Hotel Vantaa on pitkäaikainen klassikko, jonka kunnosta on tärkeää pitää hyvää huolta. Olemme ylpeitä pitkäjänteisestä yhteistyöstämme Sokotel Oy:n kanssa, mikä on mahdollistanut tämän merkittävän peruskorjauksen ja varmistaa hotellin viihtyvyyden ja vetovoiman tulevaisuudessakin, Kevan kiinteistövarallisuuspäällikkö Markus Mikkola toteaa.

Kysyntää hotellin palveluille lisää myös Vantaan vetovoiman ja suosion kasvu. Vantaan kaupunki on olennainen osa suurta metropolialuetta, johon myös Helsinki kuuluu. Vantaan vetovoima kasvaa ja tarjoaa niin asukkaille kuin vierailijoille koko ajan enemmän nähtävää ja koettavaa.

– Upeasti uudistunut hotelli Vantaa kiihdyttää tätä kasvuvauhtia ja houkuttelee uusiakin asiakkaita, Andergärd toteaa.



Original Sokos Hotel Vantaa