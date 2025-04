SDP: Sote-järjestöjen leikkaukset heikentävät arjen turvallisuutta

- Sosiaali- ja terveysalan järjestöt muodostavat merkittävän osan hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkosta. Järjestöissä tapahtuu vuosittain jopa 10 miljoonaa kohtaamista – neuvotaan, annetaan apua ja tukea. Järjestöjen noin 50 000 työntekijää ja puoli miljoonaa vapaaehtoista tekevät tärkeää työtä sen eteen, että kaikki pysyisivät yhteiskunnassa mukana, kuvaa SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman.

- Järjestöjen rahoituksesta on leikattu jo 80 miljoonaa euroa ja hallitus on viemässä vielä 50 miljoonaa lisää. Nämä leikkaukset tarkoittavat järjestöjen toimintaedellytysten heikkenemistä ja sitä, että Suomessa on jatkossa tarjolla vähemmän esimerkiksi mielenterveyspalveluita ja muita ennaltaehkäiseviä palveluita, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo.

SDP:n kansanedustaja Ilmari Nurmisen mukaan vaikuttaa siltä, että hallitus ei kunnolla ymmärrä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteiskunnallista merkitystä.

- Hallitus ei tunnista kansalaisyhteiskunnan arvoa, vaan pyrkii ideologisista syistä murentamaan sitä. Se haluaa supistaa sote-järjestöjen toimintaa ja tehdä niistä pelkkiä palvelutuottajia. SDP haluaa vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä. Aiemmin saavutettu parlamentaarinen sopu veikkausrahoituksen siirtämisestä valtion budjettiin on petetty, kun hallitus on ensi töikseen leikannut järjestöavustuksia.

SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi on huolissaan siitä, että järjestöjen ääni ei vaikuta tulevan tällä hetkellä hallituksessa kuulluksi.

- Hallituksen leikkausten lisäksi myös kunnat ja hyvinvointialueet joutuvat etsimään säästökohteita, mikä vaikeuttaa järjestöjen toimintaa entisestään. Samaan aikaan pienituloisten toimeentuloon ja julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvat leikkaukset lisäävät huono-osaisuutta yhteiskunnassa. Yhtälö on kestämätön, Näkkäläjärvi päättää.