Prisma Palokan laajennus on valmistunut – avajaiset viikonloppuna

Osuuskauppa Keskimaa on toteuttanut Prisma Palokassa mittavan uudistuksen, jolla tavoitellaan erityisesti ostamisen helppoutta. Myyntipinta-ala on kasvanut 600 neliöllä, minkä ansiosta myymälä on nyt entistä avarampi.

− Laajennuksen myötä myymälään on saatu leveämmät käytävät, enemmän tilaa leipä- ja juomaosastoille, laajentuneet makeis- ja kauneus alueet sekä uuden konseptin mukainen lastenmaailma. Ruokatorin itsepalvelutuotteistus on kasvanut, ja itsepalvelukassa-alue on kaksinkertaistunut, summaa Prismajohtaja Mikko Lehtinen muutoksia.

Lisäksi myymälän toiminnallisuuksia on parannettu muun muassa siirtämällä suosittu verkkokaupan noutopiste myymälän pohjoispäätyyn.

− Verkkokaupan noutopisteen sijoittelu on suunniteltu siten, että se on entistä paremmin asiakkaidemme saavutettavissa. Asiakkaat voivat pysäköidä noutopisteen välittömään läheisyyteen, mikä helpottaa ostosten noutoa merkittävästi, Lehtinen korostaa.

Myymälän muutosten lisäksi liikekeskuksessa tapahtuu kesän aikana muitakin muutoksia. Liikekeskuksessa aloittavat uusina toimijoina NORMAL-myymälä ja Telia, lisäksi DNA muuttaa uuteen sijaintiin. Palokan liikekeskuksen nykyisiä toimijoita ovat: Alko, Apteekki, Veikkauksen Pelaamo, Hius, Silmäasema, Musti & Mirri, K1 Katsastajat, Piazza Cafe, Subway, Julia’s Beauty, Kotipizza, Suutari ja Virpin Kulta.

− Kesän aikana kaikki liikekeskuksen tilat valmistuvat toimijoiden käyttöön. Palokan Prisman liikekeskus tarjoaa kiinnostavan ja jatkuvasti kehittyvän kauppapaikan, Lehtinen toteaa lopuksi.

Prisma Palokan uudistetun myymälän avajaisia vietetään avajaistarjousten merkeissä torstaista alkaen koko viikonlopun ajan. Lauantaina ohjelmassa on aktiviteetteja erityisesti lapsille.