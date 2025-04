Uusi talviaikaisen kasvipeitteisyyden kohdentamisaineisto testausvaiheessa

Uuden kartta-aineiston avulla pyritään ohjaamaan talviaikaista kasvipeitteisyyttä, eli erilaisia nurmia, viljan sänkeä ja syysviljaa vesiensuojelun kannalta keskeisimmille alueille. Kasvipeitteisyyttä on Saaristomeren valuma-alueella runsaasti, mutta sen kohdentumista ja laatua on tarpeen vielä parantaa. Talviaikaisella kasvipeitteellä ja sen tehokkaalla kohdentamisella voidaan muun muassa edistää vesien pidättämistä ja vähentää vesistökuormitusta. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun pakkastalvet ovat vähentyneet ja talvitulvat lisääntyneet.

Ennen valtakunnallisten aineistojen laatimista aineistoa ja käytettyjä kriteereitä testataan kolmella päävesistöalueella. Testikartat on laadittu Aurajoen, Paimionjoen ja Karjaanjoen valuma-alueille. Kasvipeitteisyyssuositus on määritetty peltolohkokohtaisesti hyödyntäen lähtöaineistoina Suomen ympäristökeskuksen, ELY-keskusten, Luonnonvarakeskuksen, Maanmittauslaitoksen ja Ruokaviraston tuottamia paikkatietoaineistoja.

Luonnoskartoilla peltolohkolle suositellaan talviaikaista kasvipeitettä, mikäli vähintään yksi seuraavista kriteereistä täyttyy:

Peltolohkon etäisyys vesistöistä alle 10 m

Peltolohkon etäisyys hyvää heikommassa tilassa olevista vesistöistä alle 50 m

Peltolohkon korkea potentiaalinen eroosio (eroosioherkimmät 20 % pelloista vesistöalueittain)

Peltolohkon etäisyys pohjavesialueista alle 50 m

Peltolohkon etäisyys Natura-alueista alle 50 m

Peltolohkon etäisyys tulvaherkistä alueista alle 50 m

Testikarttoihin pääsee tutustumaan 1.4. – 15.5.2025 välisenä aikana:

Talviaikainen kasvipeitteisyys (vesi.fi)



Palautetta pyydetään erityisesti näiden valuma-alueiden viljelijöiltä ja muilta toimijoita. Paikkatietoaineiston laadinnan kannalta tärkeintä on ottaa kantaa, miten käytettyjen aineistojen avulla on onnistuttu tunnistamaan vesiensuojelun kannalta keskeisimmät peltolohkot. Palautteessa voi myös tuoda esille peltojen ominaispiirteitä tai aineistoja, jotka tulisi huomioida kohdentamisessa. Lisäksi voi nostaa esimerkkejä peltolohkoista, joille paikallistuntemukseen perustuen priorisoisi / ei priorisoisi talviaikaisen kasvipeitteen kohdennusta. Tuotetusta kohdentamisaineistosta ja sen tulevasta hyödyntämisestä voi esittää myös muita huomioita.



Palautteen voi antaa osoitteessa:

Talviaikaisen kasvipeitteisyyden kohdentamisaineiston palautekysely (webropolsurveys.com)

Lopullinen valtakunnallinen aineisto valmistuu 31.7.2025 mennessä, jonka jälkeen sitä hyödynnetään neuvontamateriaalina.

Lisätietoja:

Mikko Jaakkola, 0295 022 870, mikko.j.jaakkola@ely-keskus.fi

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Maiju Narikka, 0295 251123, maiju.narikka@syke.fi

Kartan sisältö ja kohdentamisen kriteerit

Suomen ympäristökeskus