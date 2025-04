Arinan vuoden 2024 parhaat työryhmät ja päälliköt palkittiin – Vuoden päällikkö-palkinto Sale Keminmaan Mervi Viitalalle

Arinan päällikköpäivien teemana olivat tänä vuonna kulttuurimuutosmatkan vahvistaminen sekä sopivien työkalujen löytäminen päälliköiden oman ja tiimien resilienssin vahvistamiseen. Kahden koulutuspäivän aikana pureuduttiin myös konkreettisiin tekemisiin, joilla varmistetaan asiakasomistajien parhaiden hyötyjen saamisen Arinan palveluista. Päällikköpäivät huipentuivat Arina-gaalaan, jossa palkittiin parhaiten onnistuneet tiimit ja esihenkilöt.

Palkitseminen konkretisoi huikeat onnistumiset arjessa

Arinan henkilökunta kohtaa päivittäin arjessa jopa 100 000 asiakasta kaupoissa, ravintoloissa, kahviloissa, hotelleissa, kampaamohoitoloissa ja liikenneasemilla. "Osuuskauppa on juuri niin hyvä kuin se arjessa koetaan" ja "Aito välittäminen yllättää" ohjaavat toimipaikkojen päivittäistä toimintaa ja ovat Arinan johtamis- ja palvelukulttuurin ydin ja sydän.

– Pohjoisen ihmisten piirteet, kuten rehtiys, reiluus, työteliäisyys ja tunnollisuus, näkyvät arinalaisissa joka päivä. Työntekijämme ovat vieraanvaraisia ja valmiita auttamaan toisiaan, mikä luo vahvan yhteisön ja tukee aitoa välittämistä. Vuosi toisensa jälkeen tämä näkyy myös työtyytyväisyyskyselyidemme tuloksissa, sillä työkaverit ja tiimien yhteishenki nousee aina vahvana esiin saaduissa palautteissa. Arinalaiset esihenkilöt tiimeineen ovat ongelmien ratkaisijoita ja ratkaisukeskeisiä tekijöitä. Heillä on lupa yllättää, ratkaista ja välittää. Tämä tarkoittaa, että he ratkaisevat päivittäin pieniä ja isoja asioita asiakkaiden tai työkavereiden hyväksi ja varmistavat, että kaikki on kunnossa ja paikallaan, sanoo Arinan henkilöstö- ja viestintäjohtaja Minna Salonen.

– Palkitut esihenkilöt edustavat parhaimmillaan sitä kulttuuria, jota meillä Arinassa halutaan rakentaa nykyisille ja tuleville sukupolville. Heidän toimintansa perustuu aitouteen ja välittämiseen, näkyen tärkeimpänä, eli siinä, että jokainen voi olla oma itsensä. Aito välittäminen esihenkilöstön toiminnassa tarkoittaa myös sitä, että he rakentavat luottamusta herättävän ilmapiirin sekä kannustavat työntekijöitä ja osoittavat luottamusta tiimiläistensä kykyihin. Heidän tiimeissään jokainen työntekijä tuntee olevansa arvostettu ja riittävä. Aito välittäminen yllättää, vahvistaa ja tarttuu – tämä on niin esihenkilöiden kuin koko henkilöstömme toiminnan ydin, Salonen kertoo.

Palkitut työryhmät vuodelta 2024:

Tietohallinto-tiimi

Sale Keminmaa

Ravintolamaailma, Prisma Rovaniemi

Sokos Rovaniemi

Frans & Cherie & Original Sokos Hotel Vaakunan aamiainen, Rovaniemi





Vuoden tulokas

Merita Kujala, hotellipäällikkö, Break Sokos Hotel Levi

”Arinaan ja Leville palannut Merita Kujala on hotellialan ammattilainen ja erinomaisen taitava esihenkilö. Hänen johdollaan Break Sokos Hotel Levin kerroshoidon tiimissä on toteutettu rohkeita ja onnistuneita toimintatapojen uudistuksia, ja hotellin vastaanoton myynnillisyys on kehittynyt upeasti. Näiden toimenpiteiden, Meritan avoimen ajattelutavan sekä "Onnistutaan, tai opitaan uutta"-asenteen myötä hotellin operatiivista toimintaa on saatu organisoitua ja sujuvoitettua merkittävästi. Break Sokos Hotel Levi saavutti vuonna 2024 ennätyksellisen tuloksen ja tähän Meritalla tiimeineen oli suuri merkitys.”

Vuoden kasvattaja

Heidi Koskitalo, marketpäällikkö, S-market Kaakkuri

”Heidi Koskitalo aloitti viime vuonna marketpäällikkönä jo uransa toisessa 24 h avoinna olevassa S-marketissa ja sai vietyä huikeasti heti ensimmäisen vuoden aikana toimipaikan laadullisia tekemisiä eteenpäin. Vahva johtaminen ja vastuumyyjien vastuuttaminen ovat keinoja, joilla Heidi kasvattaa uusia tulevaisuuden tekijöitä. Rohkeus johtamisessa korostuu palautteenantamisessa. Palautetta annetaan paljon ja siten kannustetaan tiimiä huippusuorituksiin, rakentavat palautteet annetaan jämäkästi, mutta kunnioittavasti. Johtamislupausindeksi kertoo määrätietoisen puuttumisen kulttuurin ja arvostavan johtamisen onnistumisesta.”

Asiakaskeskeinen kulttuuri ja kaupallisuudessa onnistuminen

Jussi Ojala, marketpäällikkö, S-market Oulunsalo

”Jussi Ojala porukoineen teki huikean ensimmäisen kokonaisen vuoden uudessa toimipaikassa. Myynti kasvoi myymälässä yli odotuksien. Työtyytyväisyys säilyi edelleenkin, muutoksia täynnä olleena vuotena, erinomaisella tasolla ja johtamislupauksien toteutuminen oli jälleen huipputasolla. Asiakastyytyväisyys on noussut Oulunsalossa täysin uudelle tasolle, ja siitä kiitos iloiselle ja erittäin osaavalle työryhmälle.”

Minna Rossinen, ravintolapäällikkö, Frans & Cherie ja Original Sokos Hotel Vaakunan aamiainen, Rovaniemi

”Minna Rossinen on päällikkö, joka laittaa itsensä aina 100 % likoon. Hän motivoi tiiminsä myymään varmistaen näin parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Tästä kertovat ketjunsa parhaat asiakastyytyväisyys ja suositteluhalukkuus (NPS). Oman tiimin merkityksellisyys näkyy työtyytyväisyystuloksissa, jotka ovat kehittyneet huimasti kahden viimeisen vuoden aikana. Minna on valmis kääntämään kaikki kivet onnistumisen varmistamiseksi ja hakee myyntiä esimerkillisen rohkeasti ja aktiivisesti. Hän on tarkka ja reagoi muuttuviin tilanteisiin viipymättä varmistaen näin toiminnan tuloksellisuuden.”

Esihenkilötyö ja lähijohtaminen, ihminen fokuksessa

Jonna Kuustie, palvelupäällikkö, resurssipooli

”Jonna Kuustien kohdalla johtamislupaukset toteutuvat täydellisesti, siitäkin huolimatta, että hänen johtamansa yli sadan henkilön tiimi työskentelee hajallaan lukuisissa Arinan eri yksiköissä. Jonna uskaltaa käydä avointa keskustelua onnistumisista sekä puuttuu rohkeasti epäkohtiin. Hän kohtaa ja kehaisee, eikä pieninkään palaute jää antamatta. Jonnan viestintä on aktiivista ja avointa. Hän arvostaa tiimiläisiä olemalla rehellinen sekä oikeudenmukainen. Jonna välittää aidosti meistä kaikista.”

Iida Takalahti, myymäläpäällikkö, Sale Hintta

”Iida Takalahti on vaikuttava viestijä, joka tunnetaan lämminhenkisyydestään ja helposti lähestyttävästä olemuksestaan. Hän on ihmiskeskeinen ja tavoitteellinen ammattilainen, joka osaa yhdistää inhimillisyyden ja päämäärätietoisuuden viestinnässään. Iida inspiroi ja motivoi ympärillään olevia ihmisiä saavuttamaan yhteiset tavoitteet.”

Toimeenpano- ja suorituskyvyn varmistaminen

Pertti Myllylä, ABC pesupäällikkö, ABC Carwash ja polttoöljy

”Pertti Myllylä on rautainen ammattilainen, joka on saavuttanut upeita tuloksia vastuualueellaan, kehittäen jatkuvasti toimintaa. Hänen asiakaspalveluhenkisyytensä, ahkeruutensa ja sitoutumisensa ovat oivia esimerkkejä kaikille tiimissä ja organisaatiossa. Hän on aina valmis auttamaan ja tukemaan tiimiään, mikä luo vahvan yhteishengen ja luottamuksen. Pertti on kasvattanut palveluvastaavansa osaamista ja antanut hänelle vastuuta, millä on myös ollut merkittävä vaikutus koko työyhteisöön. Yhdessä he ovat myös vahvistaneet valta- ja vastuuajattelua tiiminsä jäsenille.”

Mervi Viitala, myymäläpäällikkö, Sale Keminmaa

”Mervi Viitala on rohkea esihenkilö, joka kohtaa ihmiset. Mervillä on kyky johtaa selkeästi ja systemaattisesti johtamisjärjestelmän mukaan. Hän johtaa lukuja ihmisten kautta ja on erinomaisesti hahmottanut liiketoiminnan moniottelun kokonaisuuden. Mervi kykenee muuttamaan suuntaa tarvittaessa, eikä pelkää kokeilla uutta. Tämä taito nousee yhdeksi suurimmista menestystekijöistä Mervin upealla uralla.”

Mervi palkittiin myös koko Osuuskauppa Arinan Vuoden päällikkö 2024-palkinnolla, josta merkiksi hän sai Askelmerkkejä-kiertopalkinnon.

Vaikuttava viestintä

Niina Haahti, tavaratalopäällikkö Sokos Rovaniemi, Emotion Rovaniemi ja Emotion Kemi

”Niina Haahdin tavoitteellinen ja tarkka johtaminen myynnintekemiseen tuottaa upeaa tulosta. Niina on päättänyt, että hänen toimipaikkansa tekevät positiivista tulosta muutaman vuoden sisällä, hän viestii tästä tavoitteesta ja sen vaatimista konkreettisista tekemistä tiimilleen joka päivä. Niina on kasvanut valtavasti myynnin- ja tuloksenjohtajana ja tästä loistavana esimerkkinä on Sokos Rovaniemen paras myynninkehitys koko Sokos-ketjussa vuonna 2024.”

Sofia Rautajoki, ravintolapäällikkö, Rovaniemen Ravintolamaailma (Pizza & Buffa, Presso ja Hesburger)

”Sofia Rautajoki on päällikkö, joka on yhdessä tiiminsä kanssa jälleen onnistunut upeasti. Hänen järjestelmällinen ja tavoitteellinen työskentelytapansa mahdollistavat toimipaikan ja ihmisten jatkuvan kehittymisen sekä luovat pohjan koko työryhmän onnistumiselle. Määrätietoinen, systemaattinen ja kaksikielinen viestintä varmistavat sujuvan arjen, ja sen tukena ovat säännölliset palaverit, one-to-one- ja kehityskeskustelut. Sofian empaattinen lähestymistapa ja kyky saada tiimiläiset tuntemaan itsensä arvostetuiksi ovat olleet avainasemassa yksikön jatkuvassa kasvussa ja huikeissa saavutuksissa.”

Vuoden ryhmäpäällikkö

Jussi Aho, ryhmäpäällikkö, marketkauppa

”Jussi Aho on osoittanut vahvaa sitoutumista sekä marketkaupan että Arinan yhteisiin tavoitteisiin. Hänen vahvuuksiansa ovat analyyttisyys, rauhallisuus, peräänantamattomuus ja lempeä puuttuminen tunnistettuihin haasteisiin. Jussin osaamista on hyödynnetty laajasti koko Arinan marketkaupassa, ja hänen tapansa viestiä on ihailtavaa. Kaupallisuuden tavoitteleminen, aitoon tietoon perustuva ratkaisujen tuominen ja integrointi arkeen ovat tuottaneet vahvaa tulosta. Rohkeus kokeilla mutta myös rohkeus todeta, jos jokin menee pieleen, ovat tärkeitä ominaisuuksia, sillä sitähän toimeenpanon kehittäminen ja elämä yleensäkin ovat. Jussilla on myös vahva kosketus kaupan arkeen, mikä näkyy paitsi johtamisessa niin myös johtamisen johtamisessa. Vahva oma suoritustaso ja laadukkuuden parantaminen näkyvät arjen tekemisissä. Ajatus sujuvan arjen toteutumisesta ajaa tätä ryhmäpäällikköä entistä kovempiin suorituksiin. Ryhmäpäällikkö Jussi Aho on arvostettu kumppani keskijohdossa, kaupan johtoryhmässä sekä merkittävä tuki oman esihenkilönsä johtamisen muutosmatkan varrella.”