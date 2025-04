Espoon seurakunnilta katastrofiapua Myanmarin maanjäristyksen uhrien auttamiseen

Perjantaina 28.3.2025 Myanmariin iski 7,7 magnitudin maanjäristys. Viimeisimpien tietojen mukaan maanjäristyksen myötä on kuollut yli 3 300 ihmistä, loukkaantuneita on yli 4 500 ja tämän lisäksi ihmisiä on kadoksissa. Järistyksen myötä ihmiset ovat menettäneet kotinsa ja toimeentulonsa.

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on koordinoinut tuen antamista yhdessä muiden alueella toimivien ACT Alliancen jäsenjärjestöjen kanssa. KUA tulee jakamaan kahdelletuhannelle ihmiselle käteisavustuksia, joiden avulla he pystyvät hankkimaan välttämättömiä perustarvikkeita. Apu toimitetaan perille KUA:n maatoimiston kautta.

Avun antaminen edellyttää, että Kirkon Ulkomaanavu raportoi kirjallisesti avustuksen käytöstä ja tilanteesta alueella 30.4.2026 mennessä.