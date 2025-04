Verge Motorcycles rikkoi GUINNESS WORLD RECORDS -maailmanennätyksen: yli 310 kilometrin matka yhdellä latauksella

Teknologiayhtiö ja sähkömoottoripyöräilyn edelläkävijä Verge Motorcycles on rikkonut Guinness World Recordsin ennätyksen pisimmästä sähkömoottoripyörällä ajetusta matkasta yhdellä latauksella. Maailmanennätykseen yltäneelle matkalle tuli pituutta yhteensä lähes 311 kilometriä, ja se tehtiin sarjatuotannossa olevalla Verge TS Pro -sähkömoottoripyörällä Lontoossa 22. maaliskuuta 2025.

“Tämä maailmanennätys on koko Vergen tiimille äärimmäisen hieno hetki. Olemme kehittäneet moottoripyöriemme tehokkuutta, ajettavuutta ja ominaisuuksia vuosien ajan, ja halusimme näyttää maailmalle, että kaikki on mahdollista. Tämä ennätys on konkreettinen osoitus siitä, mihin ainutlaatuinen teknologiamme ja rakentamamme arkkitehtuuri todella kykenevät. Meille tämä kuvastaa erityisesti rohkeiden tavoitteiden asettamista, luottamuksen vahvistamista ja sitä, että voimme konkreettisesti osoittaa ratkaisujemme luotettavuuden ja suorituskyvyn. Tästä on hyvä vaihtaa nyt seuraava vaihde silmään ja suunnata kohti seuraavia mahdollisuuksia ottaa pyöristämme mittaa”, kertoo Verge Motorcyclesin markkinointijohtaja Lauri Laukkanen.

Guinness World Recordsin ennätystä varten koottiin huipputiimi kokeneita sähköajoneuvojen asiantuntijoita. Kuljettajina toimivat Sam Clarke ja Sara Sloman, joista molemmat ovat tunnettuja ja kokeneita alan vaikuttajia. He ajoivat ennätysmatkan hieman yli 16 tunnissa Lontoon M25-kehätien sisäpuolella sijaitsevien esikaupunkialueiden läpi, ja reitti kulki kaupungin eri osien halki. Liikenneolosuhteet olivat maailmanennätystä tehdessä suurkaupungille tyypilliset, eli reitillä näkyi ajoittaista ruuhkaa, liikennevaloja ja suojateitä. Moottoripyörän matkaa seurattiin ammattimaisella ja tarkalla seurantajärjestelmällä, eikä sen akkua ladattu matkan aikana. Ajoneuvojen hallintaan erikoistunut Webfleet keräsi dataa ennätykseen yltäneestä suorituksesta, ja kokonaisuuden taltioinnista vastasi tuotantoyhtiö Generate Media. AA (The Automobile Association) varmisti moottoripyörän toimivuuden ajon aikana.

“Huomionarvoista on, että maailmanennätyksen jälkeen moottoripyörän akussa oli vielä noin seitsemän prosenttia varausta jäljellä. Pyörällä olisi siis saanut tehtyä vielä pidemmänkin matkan, mutta tiimi päätti kuitenkin keskeyttää varmistaakseen datan luotettavuuden, kun maailmanennätys oli rikottu 16 tunnin ajon jälkeen”, Laukkanen jatkaa.

Ennätysajo on katsottavissa täällä: https://www.youtube.com/watch?v=abgWY7Ojt5Y

GUINNESS WORLD RECORDS – virallinen kuvaus ennätyksestä:

Pisin matka sähkömoottoripyörällä yhdellä latauksella on 310,689 kilometriä (193,053 mailia). Ennätyksen saavuttivat Sam Clarke (Iso-Britannia), Sara Sloman (Iso-Britannia) ja Verge Motorcycles (Suomi) Suur-Lontoon alueella Isossa-Britanniassa 22. maaliskuuta 2025.

Ennätysyrityksessä ajettiin Suur-Lontoon M25-kehätien sisäpuolella sijaitsevien esikaupunkialueiden läpi, vieraillen kaupungin kaikissa neljässä osassa. Käytössä oli muokkaamaton, kaupallisesti saatavilla oleva sähkömoottoripyörä, joka oli täyteen ladattu, jonka latausjohto oli irrotettu ja latausportti sinetöity. Moottoripyörän reittiä seurattiin ammattimaisella ja tarkalla seurantajärjestelmällä, eikä sitä ladattu matkan aikana. Kaksi kuljettajaa ajoi vuoroissa säännöllisin väliajoin. Ennätysyritys kesti hieman yli 16 tuntia, ja liikenneolosuhteet olivat tyypilliset suurkaupungille.